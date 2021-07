Box Office: ‘F9’ règne sur le week-end du 4 juillet en tant que ‘Boss Baby 2’, ‘Zola’ commence fort | Films Actualités

Los Angeles: Ce ne sera pas un week-end pour le livre des records, mais le box-office du 4 juillet de cette année est une nette amélioration par rapport à l’édition 2020.

Le coup de pouce au box-office est dû à un trio de nouveaux films, le film adapté aux enfants « The Boss Baby : Family Business », le thriller horrible « The Forever Purge » et la comédie satirique « Zola », chacun attirant des publics de cinéma très différents. Une série de vestiges, à savoir « F9 : The Fast Saga » et « A Quiet Place Part II ».

Malgré trois nouvelles sorties à l’échelle nationale, ‘F9’ a de nouveau triomphé de la concurrence et a décroché la première place des charts au box-office. La neuvième entrée dans la saga « Fast and Furious » d’Universal a ajouté 24 millions de dollars au cours du week-end, une baisse de 66% par rapport à sa sortie inaugurale. « F9 » devrait terminer les vacances de lundi avec 32,7 millions de dollars, ce qui porterait son total national à 125,8 millions de dollars.

Dans un exploit rare, Universal Pictures a occupé les trois premières places dans les charts nord-américains. En deuxième place, l’aventure animée du studio « The Boss Baby 2 » a collecté 17,36 $ au cours de ses trois premiers jours dans les salles et devrait terminer le week-end prolongé de quatre jours avec 23,07 millions de dollars de ventes de billets. Le film de suivi, mettant en vedette une distribution de voix d’Alec Baldwin, James Marsden et Amy Sedaris, a coûté 82 millions de dollars à produire.

Bien que ‘The Boss Baby: Family Business’ marque un début solide en temps de pandémie, il s’agit d’une baisse drastique par rapport au premier film. Le film de 2017 ‘The Boss Baby’ a fait ses débuts à 50 millions de dollars et a terminé son box-office avec 175 millions de dollars aux États-Unis et 527 millions de dollars dans le monde. Contrairement à l’original, « The Boss Baby 2 » n’est pas uniquement disponible en salles. Il joue également sur Peacock, la plate-forme en ligne NBCUniversal récemment lancée, dans le but d’augmenter le nombre d’abonnés et de rivaliser avec Disney Plus, HBO Max et Netflix dans la guerre du streaming.

À la troisième place, « The Forever Purge », le dernier opus de la franchise d’horreur dystopique d’Universal et Blumhouse, a rapporté 12,75 millions de dollars ce week-end et devrait afficher 15,86 millions de dollars de revenus d’ici lundi. Bien que conformes aux attentes de l’industrie, ces chiffres marquent les débuts les plus bas de la série R-rated de longue date et à succès commercial. Les films « Purge » ouvrent généralement entre 20 millions de dollars et 30 millions de dollars. À l’étranger, « The Forever Purge » a généré 3,6 millions de dollars sur 22 marchés internationaux, portant son total mondial à 16,3 millions de dollars. Pourtant, avec un prix de 18 millions de dollars, « The Forever Purge » ne devrait pas avoir beaucoup de mal à générer des bénéfices dans les salles.

Au box-office indépendant, la comédie noire acclamée d’A24, « Zola », a débuté avec 2,4 millions de dollars provenant de 1 468 cinémas. Le film, réalisé par Janicza Bravo et inspiré d’un fil Twitter épique sur un voyage en Floride qui prend une tournure folle, a ouvert ses portes mercredi et a été joué à guichets fermés dans des salles d’art et d’essai à New York, Los Angeles, Atlanta et Austin. Taylour Paige et Riley Keough jouent dans le film, qui a été présenté en première au Festival du film de Sundance en 2020. Détecter « Zola » serait un tirage attrayant sur grand écran, A24, le studio derrière les favoris indépendants tels que « Lady Bird », « Uncut Gems » ‘ et ‘Minari’, ont choisi de retarder la sortie en salles du film plutôt que de le lancer sur les plateformes de vidéo à la demande. A24, dans une note à la presse dimanche, a rapporté que les cinémas spécialisés ont vu certaines de leurs meilleures recettes de l’année.