Box-office d’Oppenheimer: le film de Christopher Nolan devient le 4e plus gros succès de 2023 dans le monde, voir la liste complète

Le film récemment sorti du cinéaste Christopher Nolan Oppenheimer continue de créer de nouveaux records au box-office dans le monde. Malgré un affrontement difficile contre Greta Gerwig Barbie, le film a réussi à rester stable au box-office et aurait franchi la barre des 700 millions de dollars de revenus mondiaux. Avec cela, le film a franchi une nouvelle étape et est désormais le quatrième film le plus rentable au monde en 2023.

Collection Oppenheimer au box-office

Mettant en vedette Cillian Murphy dans le rôle principal, le film a dépassé le box-office à vie de l’acteur à indice d’octane élevé X rapide (704 millions de dollars) et le film de super-héros animé par ordinateur Spider-Man: à travers le Spider-Verse (686 millions de dollars) pour devenir le quatrième plus gros chiffre d’affaires de l’année au niveau mondial.

Les films les plus rentables de 2023 à ce jour sont Le film Super Mario Bros. (1,35 milliard de dollars), Greta Gerwig’s Barbie (1,2 milliard de dollars) et Marvel’s Les Gardiens De La Galaxie Vol. 3 (845 millions de dollars).

Notamment, Oppenheimer est également le quatrième film de Christopher Nolan le plus rentable de tous les temps. Ses trois principaux succès au box-office incluent Le Chevalier Noir (1,006 milliard USD), Le chevalier noir se lève (1,08 milliard USD) et Création (837 millions de dollars).

En Inde, Oppenheimer a jusqu’à présent frappé plus de Rs 150 crore (environ 18 millions de dollars) et s’est imposé comme un super hit.

Oppenheimer Parcelle

Le film tourne autour de la Seconde Guerre mondiale, lorsque le lieutenant-général Leslie Groves Jr. a nommé le physicien J. Robert Oppenheimer pour travailler sur le projet top secret Manhattan. Oppenheimer, accompagné d’une équipe de scientifiques, a passé des années à développer et à concevoir la bombe atomique. Leur travail se concrétise le 16 juillet 1945, alors qu’ils assistent à la première explosion nucléaire au monde, changeant à jamais le cours de l’histoire.

Oppenheimer Casting

Cillian Murphy joue le rôle principal de Robert Oppenheimer. Sa femme est interprétée par Emily Blunt. Les autres acteurs du film comprennent un ensemble d’acteurs comprenant Matt Damon, Robert Downey Jr, Alden Ehrenreich, etc. Le film est écrit par Christopher Nolan, Kai BirdMartin et Sherwin.