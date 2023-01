Box-office de Varisu : les émissions de la vedette de Thalapathy Vijay annulées au Karnataka grâce aux commentaires de Rashmika Mandanna ? Voici ce que nous savons

Thalapthy Vijay et Rashmika Mandana vedette Varisu est arrivé dans les salles le 11 janvier 2023. Le film s’est ouvert à des critiques élogieuses avec les fans des deux stars le qualifiant de blockbuster. Il s’est heurté au film Thunivu d’ Ajith Kumar et Manju Warrier . Malgré la rude concurrence, il a réussi à faire assez bien au box-office. Cependant, il semble que le film rencontre des problèmes au Karnataka. Selon les rapports, les spectacles de Varisu ont été annulés au Karnataka. Savoir pourquoi.

Pourquoi les concerts de Varisu ont-ils été annulés ?

Selon un rapport de News18, les émissions de Varisu ont chuté en grand nombre à Bengaluru. De 757 projections le premier jour, les projections sont tombées à 466 le deuxième jour. Si l’on en croit les spéculations, Rashmika Mandanna est en partie responsable de la même chose, car des hypothèses sont faites selon lesquelles ses commentaires passés pourraient avoir affecté le box-office de Varisu au Karnataka.

La rupture entre Rashmika Mandanna et la star de Kantara, Rishab Shetty, a été le sujet brûlant des discussions. Tout a commencé avec Rashmika Mandanna déclarant qu’elle n’avait pas regardé Kantara. Elle a reçu un contrecoup pour le même que Kantara est l’un des films les plus acclamés. Plus tard, une vidéo est également apparue dans laquelle Rashmika n’a pas nommé la maison de production qui l’a lancée. Elle a fait ses débuts avec Kirik Party qui mettait en vedette Rakshit Shetty et d’autres et a été réalisé par Rishab. Alors que le film terminait six ans, Rishab Shetty a même partagé une photo de retour pour célébrer mais n’a pas tagué Rashmika Mandanna.

Plus tôt, Rashmika Mandanna avait parlé de son interdiction dans le cinéma Kannada. Elle a été citée en disant: “Je ne pense pas avoir été bannie. Les gens ont commencé à réagir de manière excessive. Quand ils m’ont interrogé sur Kantara, cela ne faisait que deux jours depuis sa libération. C’est aux gens de décider comment ils comprennent mes mots. l’expliquant à tout le monde. Et je suis prêt à travailler dans le cinéma Kannada si je reçois des offres. Elle a en outre mentionné qu’elle avait regardé Kantara et avait même envoyé un message à l’équipe.