Box-office de Shehzada : le film de Kartik Aaryan s’ouvrira à CE chiffre énorme ; pour dépasser Bhediya, en retard sur Shamshera

Pathan ouvert l’année en beauté. Shah Rukh KhanLe film est resté pour régner sur le box-office et comment. Mais maintenant, il est temps de faire place à Shehzada. Kartik Aaryan et Kriti Sanon vedette Shehzada sortira en salles ce vendredi, soit le 17 février. Auparavant, le film devait sortir le 10 février mais vu l’engouement autour de Pathaan, les réalisateurs auraient décidé de repousser sa sortie d’une semaine. Maintenant, Shehzada arrive à régner sur le cœur de tous et il semble que le film ait déjà confirmé sa bonne ouverture.

Entertainment News : Shehzada est déjà en passe de devenir un hit ?

Selon les rapports, les pré-réservations du film de Kartik Aaryan indiquent que le film aura une bonne journée d’affaires. Il devrait s’ouvrir à des émissions à guichets fermés, car il est prévu que le film rapportera plus de 8 crore Rs plus. En regardant la ration, le film a reçu 15% de pré-réservation en plus par rapport à Bhediya de Varun Dhawan. Cependant, il est en retard par rapport au film Shamshera de Ranbir Kapoor et Sanjay Dutt. Les pré-réservations sont 25 % moins élevées en comparaison jusqu’à présent. Cependant, Shehzada a encore trois jours pour tirer le meilleur parti de sa pré-réservation avant sa sortie en salles vendredi.

Kartik Aaryan s’est désormais imposé comme une star bancable. Après le succès retentissant de films comme Bhool Bhulaiyaa 2 et Dhamaka, Kartik Aaryan s’est inscrit dans la ligue des stars. Il bénéficie d’un immense public de fans répartis dans tout le pays. Il est aimé et admiré de tous et les espoirs sont donc grands de Shehzada. Le film est le remake hindi du film telugu Ala Vaikunthapurramuloo qui mettait en vedette Allu Arjun dans le rôle principal. La bande-annonce et les chansons du film ont déjà reçu un accueil positif. Désormais, tous les regards sont tournés vers les collections du box-office de Shehzada.