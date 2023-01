Box-office de Pathaan : Shah Rukh Khan-Deepika Padukone surpasse les collections d’Avatar 2 le jour 1 ; se classe numéro un mondial

L’engouement Pathaan refuse de s’éteindre. Le film sorti hier connaît des chiffres fous au box-office. Shah Rukh Khan a marqué son retour sur grand écran en tant que héros à part entière après presque quatre ans et les SRKians deviennent fous du film. En une seule journée, Pathaan a réussi à faire et à battre de nombreux records au box-office. Pas seulement sur le marché intérieur, Pathaan a également réalisé des chiffres fabuleux à l’étranger !

Pathaan de Shah Rukh Khan crée l’histoire

Tel que rapporté par Pinkvilla, Pathaan a réussi à battre le film Avatar 2 de James Cameron avec sa collection du premier jour. Le rapport indique que Pathaan a gagné plus de 13 millions de dollars en une journée. Tandis que Avatar de James Cameron : la voie de l’eau a rapporté 10 millions de dollars le jour de son ouverture. Maintenant, Pathaan serait devenu le film numéro 1 dans le monde. C’est certainement énorme. La vedette de Shah Rukh Khan se porte extrêmement bien aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada.

Avec sa collection nationale, Pathaan aurait réussi à battre KGF 2, War, Thugs of Hindostan et d’autres films. Selon les rapports, il est devenu le plus gros succès de la première journée d’un film de Shah Rukh Khan. Il en va de même pour Deepika Padukone et John Abraham. Selon les rapports, il a fait plus de Rs 100 crore en une seule journée avec sa collection à l’étranger et au pays. Il est devenu le premier film hindi à faire de tels chiffres le jour de son ouverture.

Pathaan brise le jinx du box-office de Bollywood

Définitivement, Pathaan a brisé le charme ennuyeux de Bollywood au box-office. Après la pandémie, Bollywood avait du mal à gagner de l’argent au box-office et à rompre la concurrence des films du sud de l’Inde. Cela soulage définitivement les cinéastes de Bollywood.