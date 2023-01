Box-office de Pathaan : le film de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone ne sera PAS reporté ; réservations à l’avance à partir de CETTE date

Le mois de janvier 2023 s’annonce comme un blockbuster pour les films indiens. Nous avons Thunivu d’Ajith, Varisu de Thalapathy Vijay et Pathaan de Shah Rukh Khan. Pathaan de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone est le film qui a fait le plus de nouvelles. À l’heure actuelle, il subirait certaines révisions. Il semble que le CBFC ait dit aux fabricants de comprendre que cela pourrait blesser les sentiments religieux et apporter certains changements afin que les personnes qui ont des objections ne soient pas blessées. Beaucoup de gens ont appelé le CBFC pour un geste aussi stupide si vous considérez les fracas autour d’un bikini orange.

Selon Indian Box Office, les réservations à l’avance pour Pathaan commenceront à partir de Sankranthi. Il a ses plus grands concurrents à Thinuvu et Varisu. À l’heure actuelle, l’intérêt sur Bookmyshow est de 450K pour Thinvu. C’est 119k pour Pathaan. KRK a affirmé que le film pourrait être reporté pour apporter des modifications correctement.

C’est confirmer que #Pathaan le titre n’est plus. Le bikini orange n’est plus non plus. Mais maintenant, les réalisateurs ont décidé de reporter la sortie du film. L’annonce officielle peut avoir lieu aujourd’hui ou demain. KRK (@kamaalrkhan) 3 janvier 2023

Il semble que Pathaan soit épuisé au Canada jusqu’au début de février 2023. Les deux chansons sont à la mode sur YouTube au Canada. Même en Allemagne, tous les billets à réserver à l’avance ont été vendus. Le buzz pour le film est énorme. Les fans de Shah Rukh Khan sont ravis du retour de l’acteur après quatre longues années. Il a trois films programmés en 2023. Pathaan est un film d’action réalisé par Siddharth Anand. Il a été tourné dans des endroits exotiques comme l’Espagne et l’Italie. Le point culminant est censé être les séquences d’action qui incluent même une où Shah Rukh Khan est montré en train de skier.