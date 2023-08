Box-office de Gadar 2 : Sunny Deol, le plateau de tournage d’Ameesha Patel pour faire basculer les personnages du Jour de l’Indépendance ; les experts du commerce disent: « Le ciel est la limite » [Exclusive]

Gadar 2 rugit au box-office. Le film de Sunny Deol et Ameesha Patel a rapporté Rs 40 crores plus le premier jour. Il se heurte à OMG 2 au box-office. Gadar 2 fait fureur dans les marchés de masse où les gens affluent dans les salles de cinéma. Le film est chargé de nostalgie, d’euphorie et d’émotions qui sont la marque de fabrique de Gadar. Cette fois, nous avons Sunny Deol alias Tara Singh et Sakina inquiètes pour leur fils Jeet (Utkarsh Sharma) qui a été capturé par l’armée pakistanaise. Il semble que Sunny Deol ne fasse une entrée qu’après une demi-heure dans le film. Mais la seconde moitié chargée de dialogues seeti maar, de moments d’action et d’élévation est une masse pure.

Gadar 2 va flamboyer le box-office le jour de l’indépendance 2023

Gadar 2 fait de bonnes affaires au box-office. Le film pourrait faire Rs 50 crores le deuxième jour aux guichets. Il semble qu’il ait déjà gagné 10 crores de roupies grâce aux émissions du matin. L’expert en commerce Taran Adarsh ​​a déclaré qu’il voyait Rs 50 crores sur les cartes pour le jour de l’indépendance de Gadar 2. Il nous a dit: « Le film est prêt à franchir Rs 100 crores d’ici dimanche soir ou nuit. Le ciel est la limite pour Gadar 2 . Vous voyez les visuels depuis les salles de cinéma. Les gens sont euphoriques en regardant le film. »

Gadar 2 : les critiques négatives n’ont pas d’importance

L’analyste commercial et exposants Akshaye Rathi a déclaré que les critiques négatives n’avaient pas d’importance. Il a déclaré: « Si vous vous souvenez, le Gadar original n’a pas non plus reçu de critiques élogieuses. C’était assez médiocre, mais les gens ont ressenti les émotions et les sentiments. Tant que le public a les applaudissements et les sifflements, un film est un succès. Gadar 2 va très bien se passer ce week-end. Bollywood est de retour ce week-end de la fête de l’indépendance. » Gadar 2 se porte très bien dans les poches de masse du pays.

Gadar 2 : visuels joyeux des salles de cinéma

A Patna, la foule s’est déchaînée en déployant le tricolore indien devant la salle de cinéma. Nous avons vu des photos et des vidéos où des gens sont venus dans des tracteurs pour regarder Gadar 2. De tels films de masse sont nécessaires à Bollywood. Zara Hatke Zara Bachke, Satyaprem Ki Katha, Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani, Bollywood semble se remettre lentement sur les rails !