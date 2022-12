Box-office de Drishyam 2: Ajay Devgn, Tabu, Shriya Saran et bien d’autres célèbrent le succès du film alors qu’il franchit la barre des Rs 150 crore [Watch Video]

Fête du succès de Drishyam 2 : Les créateurs du film à succès de Bollywood Drishyam 2 ont organisé une soirée réussie pour la performance stellaire du film au box-office. Le film d’Ajay Devgn a franchi les Rs. 150 crores dans sa deuxième semaine. La fête du succès a réuni tous les acteurs du film, dont Ajay Devgn, Tabu, Shriya Saran et Ishita Dutta avec son mari. la superstar Ajay Devgn dans son look décontracté, et Shriya Saran était également magnifique dans une robe rose pâle à épaules dénudées. Regardez la vidéo pour voir et en savoir plus sur la nuit. Regarder la vidéo.