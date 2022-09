Alia Bhat et Ranbir Kapoor film vedette Brahmastra frappe de l’argent dans le monde entier. Et le chiffres du box-office de Brahmastra ont été le sujet de conversation de la ville depuis. Le deuxième jour, Brahmastra a frappé Rs 160 crore dans le monde (brut). Et tandis que les cinéphiles qui ont apprécié Brahmastra célèbrent la même chose, il y en a beaucoup qui ont remis en question Collection au box-office Brahmastra. Juste l’autre jour Kangana Ranaut interrogé Karan Johar et demandé une interview à ce sujet. Et maintenant, Swara Bhasker a réagi au tweet d’un journaliste parlant de collection gonflée du box-office Brahmastra.

Swara Bhasker RÉAGIT au tweet du Brahmastra Box Office

Il se trouve qu’un journaliste a publié un tweet sur la chose dont on a le plus parlé dans Entertainment News ces derniers temps, le Brahmastra Box Office. Le journaliste a tweeté demandant “à un juriste de poursuivre Karan Johar pour avoir répandu des mensonges sur le box-office de Brahmastra”. Beaucoup de gens ont réagi au tweet, tout comme l’actrice de Bollywood Swara Bhasker. L’actrice a partagé une photo du tweet et a réagi à la même chose avec beaucoup d’émoticônes rieurs. Découvrez le tweet ci-dessous:

Le tweet de Swara suscite une réaction mitigée ; les internautes en difficulté

La vedette de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt a laissé les fans dans le pétrin. Certains ont apprécié le film alors que d’autres ont également des problèmes avec Bahmastra. Alors que les critiques ont critiqué le film, les chiffres opposés au box-office ont fait l’objet de discussions. La réaction de la journaliste (Meena Das Narayan) et de Swara à la collection au box-office de Brahmastra a également suscité une réaction mitigée de la part des internautes. Découvrez les tweets ici :

@dir_ed devrait examiner cela, les sièges sont miraculeusement réservés, mais les théâtres sont toujours vides, la collection mondiale augmente Je suppose que les billets ont été réservés au guichet en payant en espèces, puis cette personne a oublié de regarder le film 😉#BoycottBramhastra #BoycottMarriage Defund la féministe (@DefundFeminist) 11 septembre 2022

Pourquoi ne pas poursuivre @karanjohar toi-même ? & engagez une équipe juridique avec l’aide de kangna ou agnihotri, ou les deux ! ABRAAR (@abrardalal) 11 septembre 2022

Nous pouvons également déposer des PIL. Hindoustani (@hindu_rashtra21) 11 septembre 2022

Qui ment ? Les gens achètent des billets pour 500 pic.twitter.com/78ekOVPnct Coup de cœur d’enfance. (@speaksarcasm_) 11 septembre 2022

Assez dit ! Ici à NJ/NY où il y a des tonnes de desi ! Aucune réservation, j’ai vérifié tous les jours ! pic.twitter.com/GzskxaH4Fb disha shah ?????? (@dishash05987090) 11 septembre 2022

Les billets Aunty Imax de 500 sont totalement remplis .. principal khud gya tha .. c’est la vraie collection Atul (@Atulback) 11 septembre 2022

Tout le monde sait qu’il est une tante de Bollywood lier …. mais personne ne veut perdre son temps avec elle …(Aunty s’adresse à Karan jo) Restez interstellaire (@Deepika77733584) 11 septembre 2022

Même s’ils achètent eux-mêmes des billets.. les places sont vacantes.. Je veux dire que personne n’est prêt à aller le regarder même sur ces billets gratuits #brahmastraboxoffice Dr Seema Dwivedi (@symadw) 11 septembre 2022

pic.twitter.com/C1DOVCu067 La voix de Sushant ? ?? SSRIAN 108 ???? (@VedantaMahani) 11 septembre 2022

Tu peux le faire toi-même. Trouvez un avocat, montrez-lui les preuves, puis déposez une plainte. J’espère que vous avez les preuves des allégations, sinon vous auriez des ennuis. Jnaneshwar Ambati (@_Eshwar_10_) 11 septembre 2022

Pune mai toh housefull he hai astitvadubey (@astitvadubey) 11 septembre 2022

Ohh enfin un membre vérifié du gang de boycott sushant est visible Professeur (@the_backagain92) 11 septembre 2022

boycotter https://t.co/ltGwPMhNGn un patriote (@Saurabh43347094) 12 septembre 2022

Ravi de voir ton tweet après longtemps … bienvenue à nouveau … tu ne rejoins pas le bharat Jodi yatra ???? https://t.co/sWw5G2Shf2 BSMANI IYER (@Ganesh72843768) 12 septembre 2022

??? https://t.co/CPHnZu7gpS Waqar Qureshi ? (@ Waqar0000786) 11 septembre 2022

Celui-ci est épique ???? https://t.co/mrG8R6nlPW Davinder Pal Singh (@dpsingh1313) 11 septembre 2022

Hey Chnail … U plz tc ABT votre carrière @ Swara https://t.co/3J0xg6BXZK Nnamit Gargg (@namitbhamma) 12 septembre 2022

Pendant ce temps, il y a quelques heures, des images de salles de théâtre vides et des images de la disponibilité des billets sur l’application de réservation de billets ont déclenché un débat sur les collections BO du Brahmastra. Récemment, Kangana Ranaut a également interrogé Karan Johar sur les raisons pour lesquelles il ne partageait pas les chiffres nets et a également laissé entendre que les chiffres bruts étaient gonflés.