Box-office de « Beetlejuice » : la suite tant attendue de Tim Burton ouvre avec un chiffre d’affaires « stellaire » de 110 millions de dollars

Londres

CNN

—



Beetlejuice, la suite du classique de Tim Burton de 1988, a connu un succès retentissant, engrangeant environ 110 millions de dollars de ventes de billets aux États-Unis au cours de son week-end d’ouverture, selon les données de Comscore.

Le « démarrage national stellaire » est le deuxième plus haut jamais enregistré pour un film en septembre, dépassé seulement par « Ça », qui a rapporté 123 millions de dollars lors de son premier week-end en 2017, Boxoffice Pro a déclaré dimanche.

« Le public de toutes les générations a vu des enfants et des adultes se déguiser pour les projections, transformant ainsi l’événement en un véritable événement », a déclaré la publication officielle de la National Association of Theatre Owners. « C’est une de ces rares suites qui ont donné l’impression d’être une continuation et non un remake de l’original, tout en offrant au public ce qu’il voulait. »

Dans le monde entier, « Beetlejuice Beetlejuice », avec Jenna Ortega, Winona Ryder et Michael Keaton, a rapporté environ 145,4 millions de dollars au cours du week-end, selon Comscore.

« Ortega a vendu ce nouveau film aux moins de 25 ans et apparaît comme la nouvelle muse de Tim Burton à la Johnny Depp », a déclaré Boxoffice Pro.

Ortega, qui joue Astrid, la fille du personnage de Ryder, Lydia Deetz, n’est née que près de 15 ans après la sortie du premier « Beetlejuice » et elle n’a vu le film original qu’à l’âge de 9 ans environ.

« Jenna devait naître, devenir actrice et travailler avec Tim », a déclaré Catherine O’Hara, qui reprend son rôle de Delia Deetz dans le nouveau film, dans une récente interview avec CNN, expliquant pourquoi la suite a mis si longtemps à « faire mouche ».

Ortega a déclaré à CNN que Burton lui avait proposé le rôle de « Beetlejuice » alors qu’ils travaillaient ensemble sur la deuxième saison de la série à succès de Netflix « Wednesday », basée sur une autre franchise sombre et macabre, « La Famille Addams ».

Le film a été distribué par Warner Bros., qui appartient à la société mère de CNN, Warner Bros. Discovery.