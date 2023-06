Box office d’Adipurush Jour 11 : Prabhas, le film de Kriti Sanon plonge au plus bas le deuxième lundi

Adipurush de Prabhas et Kriti Sanon a peut-être connu un début fulgurant dans les salles lors de sa sortie le 16 juin. Mais à la fin du premier week-end, le réalisateur Om Raut a commencé à montrer des signes de déclin constant et marqué. Après avoir échoué au test décisif non officiel des films lors de son premier lundi 19 juin, Adipurush a de nouveau été témoin d’une chute importante lors de son deuxième lundi 26 juin. Lors de son 11e jour, le drame mythologique épique a recueilli une maigre somme de Rs 1,75. crore au niveau national. La collecte globale de 11 jours en Inde s’élève désormais à Rs 275,75 crore.

Collection au box-office Adipurush Day 11

Adipurush a enregistré sa plus faible collection au box-office le lundi 26 juin, rapporte Scanlik. Les rapports suggèrent que le magasin de Rs 1,75 gagné est d’environ Rs 6 crore de moins que ce que le film a amassé le dimanche 25 juin. théâtres presque vides. Ramassant 275,75 crores de roupies à la fin de sa tournée théâtrale de 11 jours, il a été rapporté qu’Adipurush n’avait enregistré qu’une occupation de 8,06% dans les théâtres de la ceinture hindi le deuxième lundi.

Adipurush devrait subir une perte de 200 crore

Le réalisateur Om Raut aurait été réalisé avec un budget de Rs 500 crore. Mais les analystes commerciaux ont prédit qu’Adipurush pourrait même ne pas être en mesure de franchir la marge de Rs 150 crore au box-office, cela aussi en langue hindi, devenant un désastre épique, rapporte The Indian Express. Jusqu’à présent, le film rampe pour atteindre la barre des Rs 450 crore. Selon le site Web Money Control, Adipurush devrait subir une perte globale d’environ Rs 200 crore.

Controverse Adipurush

Adipurush a été embourbé dans la controverse avant même la première du film sur les grands écrans. Alors que les créateurs avaient auparavant modifié les effets visuels et les graphismes médiocres, les problèmes liés aux dialogues familiers, aux faits inexacts et à la caractérisation incorrecte se sont glissés. En dépit de changer à nouveau le dialogue et de réduire considérablement les tarifs des billets, Adipurush n’a pas réussi à attirer la foule.

Des personnalités du cinéma et de la télévision critiquent Adipurush

Non seulement les masses, mais d’éminentes personnalités du cinéma et de la télévision comme les acteurs du Mahabharat de 1988 Mukesh Khanna, Gajendra Chauhan et l’acteur ramayan de 1987 Sunil Lahri ont également vivement critiqué Adipurush. Certains ont même demandé au gouvernement d’interdire le film. Adipurush met également en vedette Sunny Singh dans le rôle de Laxman et Saif Ali Khan dans celui de Raavan.