Box-office : « Beetlejuice » réalise un week-end d’ouverture à 110 millions de dollars

Après 36 ans d’attente, le jus est enfin à nouveau libéré dans « Beetlejuice », récoltant cette fois 110 millions de dollars lors de son premier week-end de diffusion.

La suite tant attendue de Tim Burton est le troisième meilleur week-end d’ouverture de l’année, derrière les triomphes au box-office « Vice-Versa 2 » et « Deadpool & Wolverine ».

Michael Keaton reprend le rôle de l’esprit du film, tandis que Catherine O’Hara et Winona Ryder reprennent leurs rôles de Delia et Lydia Deetz, avec la nouvelle venue Jenna Ortega dans le rôle de la fille de cette dernière, Astrid. Willem Dafoe, Monica Bellucci et Justin Theroux complètent le casting.

La suite de Warner Bros. est le deuxième film le plus rentable de septembre de tous les temps, derrière « Ça » de 2017, qui a démarré avec 123 millions de dollars. La suite de 2019 « Ça Chapitre 2 » a démarré avec 91 millions de dollars et occupait auparavant la deuxième place des ouvertures de septembre.

Le film original « Beetlejuice » n’a rapporté que 8 millions de dollars lors de son premier week-end en 1988, sans tenir compte de l’inflation, mais a ensuite rapporté 77 millions de dollars dans les cinémas américains et est devenu un classique culte.

Paul Dergarabedian, analyste média senior chez Comscore, a déclaré que le mois de septembre n’était « pas connu comme un foyer de lancements de blockbusters à 100 millions de dollars », mais a attribué une partie du succès du film au style singulier de Burton et à son casting de stars.

En plus du retour du casting, Ortega, qui a joué dans la série Netflix « Wednesday » sur le personnage de la famille Addams, a probablement attiré un public plus jeune.

« Si tout cela n’était qu’un jeu de nostalgie pour les gens qui ont vu le premier film, cela ne fonctionnerait pas forcément », a déclaré Dergarabedian. « Une partie de la formule magique de Beetlejuice Beetlejuice est d’avoir un excellent casting d’une génération d’acteurs vénérés et ensuite de jeunes acteurs qui font leur propre marque. »

Le week-end d’ouverture électrique lance la saison cinématographique d’automne en beauté après un week-end de la fête du Travail endormi et un mois d’août relativement lent qui a vu les nouveaux films lutter tandis que les films restants dominaient le box-office.

Après Beetlejuice, Deadpool & Wolverine s’est classé deuxième au box-office, en engrangeant 7,2 millions de dollars lors de son septième week-end. Son total national cumulé s’élève désormais à 614 millions de dollars.

« Reagan », le film biographique sur le 40e président américain réalisé par Dennis Quaid, continue de dépasser les attentes. Le film a grimpé à la troisième place du classement lors de son deuxième week-end et a engrangé 5,2 millions de dollars.

« Alien : Romulus » et « It Ends With Us », deux autres films sortis cet été, sont arrivés respectivement en quatrième et cinquième place. Le film d’horreur de science-fiction a rapporté 3,9 millions de dollars et le drame romantique 3,8 millions de dollars.

Le seul autre film sorti ce week-end à figurer au box-office est « The Greatest of All Time », un film d’action de science-fiction indien en langue tamoule. Le film met en vedette Joseph Vijay et a été réalisé par Venkat Prabhu, connu pour avoir réalisé et écrit d’autres films d’action indiens. Les ventes de billets estimées pour vendredi à dimanche dans les cinémas américains et canadiens, selon Comscore. Les chiffres définitifs nationaux seront publiés lundi.

1. « Beetlejuice Beetlejuice », 110 millions de dollars.

2. « Deadpool & Wolverine », 7,2 millions de dollars.

3. « Reagan », 5,2 millions de dollars.

4. « Alien : Romulus », 3,9 millions de dollars.

5. « It Ends With Us », 3,8 millions de dollars

6. « La Forge », 2,9 millions de dollars américains.

7. « Twisters », 2,3 millions de dollars.

8. « Blink Twice », 2,1 millions de dollars américains.

9. « Le plus grand de tous les temps », 2 millions de dollars américains.

10. « Moi, moche et méchant 4 », 1,8 million de dollars.