Box.co.uk vend des ordinateurs portables pour moins de 100 £ : ne manquez pas

À l’heure actuelle, vous pouvez acheter un ordinateur portable économique à un prix incroyablement bas : moins de 100 £ !

Cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n’est pas le cas : vous pouvez obtenir le Coda 1.2 pour 99,97 £ (livré) dans le cadre de l’événement Mega Laptop Savings de Box. Vous avez le choix entre plus de 30 offres différentes, avec des ordinateurs portables de grandes marques telles que Asus, Acer, Lenovo et autres.

Les offres sont disponibles jusqu’au 6 septembre 2022 – alors ne traînez pas : si vous avez besoin d’un ordinateur portable pas cher, c’est le moment d’en acheter un.

Notre choix de la sélection est l’Asus Vivobook 15 qui coûte 159,99 £. C’est toujours un prix ridiculement bas pour un ordinateur portable Windows. Oui, les spécifications sont assez basiques, avec un processeur Intel Celeron, 4 Go de RAM DDR4 et 64 Go de stockage eMMC. C’est le genre de spécifications que vous attendez d’un Chromebook, mais même cela coûterait plus cher.

Voir tous les ordinateurs portables en vente sur box.co.uk

Cela vient avec Windows 10 en mode S (qui vous limite à l’installation d’applications à partir du Microsoft Store), mais vous pouvez passer gratuitement à Windows 10 Home complet. Il est également livré avec un abonnement d’un an à Microsoft 365 qui vous coûterait autrement 59,95 £, ce qui rend le prix effectif de l’ordinateur portable à seulement 100 £. De plus, la livraison est gratuite – tout comme les autres ordinateurs portables en vente, il s’agit donc d’une véritable aubaine.

Une autre bonne affaire est l’Asus E410, une bonne option pour les étudiants que nous avons noté 4 étoiles sur 5 lorsque nous l’avons examiné. Ceci est réduit de 249,99 £ à 139,99 £ – une économie de 110 £.

Si vous êtes tenté par l’ordinateur portable le moins cher, le Coda 1.2 de moins de 100 £, gardez simplement à l’esprit que l’écran de 12,5 pouces est relativement petit.

Box affirme que les prix extrêmement bas ont été causés par divers facteurs, notamment des retards dans la chaîne d’approvisionnement qui ont entraîné l’arrivée de nombreux ordinateurs portables en même temps. Will Spencer de Box.co.uk a expliqué que « normalement, les fabricants prédisent avec compétence les « taux de fonctionnement » pour apporter exactement la bonne quantité de produit nécessaire sur le marché. L’évolution de l’offre et de la demande d’ordinateurs portables a eu des effets drastiques sur ce point, ce qui fait qu’il y a environ 10 fois la quantité normale de stock libre dans la chaîne d’approvisionnement, ce qui oblige les détaillants à réduire considérablement le stock afin de le vendre.

Box estime que ces remises massives sont une véritable chance unique d’acquérir un ordinateur portable très bon marché, car dans les mois à venir, les frais d’expédition augmenteront en raison de la hausse des prix du carburant, ce qui à son tour augmentera les coûts des ordinateurs portables. De plus, les problèmes de pénurie de puces en cours affecteront probablement l’offre, ce qui entraînera à nouveau une hausse des prix.

Vous trouverez plus de bonnes affaires dans notre tour d’horizon des meilleures offres d’ordinateurs portables, et nous avons également d’autres offres technologiques pour la rentrée scolaire.