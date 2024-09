Box Art Brawl : Le professeur Layton et le masque miracle

Bonjour à tous et bienvenue dans une autre édition de Box Art Brawl !

La semaine dernière, nous avons testé la version Game Boy Advance de Donkey Kong Country. Il s’agissait d’une bataille classique à trois dans laquelle le Japon a réussi à sortir vainqueur avec 42 % des voix. L’Europe suivait de très près avec 39 %, tandis que l’Amérique du Nord pataugeait légèrement à 19 %.

Cette fois, nous revenons avec la série Layton avec le professeur Layton et le masque miracle. Sorti sur Nintendo 3DS en 2011 au Japon avant une sortie occidentale en 2012, c’était le premier titre de la 3DS et a été suivi par Azran Legacy en 2013. Comme le reste de la série, il a été relativement bien reçu et a bénéficié d’une bonne commercialisation. succès.

C’est une autre bagarre à trois cette semaine, alors attachez-vous et allons-y.

Assurez-vous de voter dans le sondage ci-dessous ; mais d’abord, examinons les conceptions artistiques des boîtes elles-mêmes.

Amérique du Nord

Tout compte fait, les deux conceptions occidentales de Miracle Mask partagent des similitudes évidentes en termes de composition. Avec le design nord-américain, l’adorable visage de Layton est mis en avant et au centre, avec des images plus petites l’entourant dans des fenêtres circulaires. C’est un joli design !

Europe

Le design de l’Europe est similaire, comme nous l’avons mentionné, mais il est certainement aussi beaucoup plus occupé. Il y a plus de fenêtres présentant des images du jeu, tandis que Layton lui-même est rejoint par des personnages secondaires au centre de la pièce. Dans l’ensemble, la couleur d’arrière-plan est également un peu plus sombre, ce qui contribue à faire ressortir les images.

Japon

Le design japonais est sans aucun doute plus abstrait, montrant Layton pointant le spectateur vers le spectateur, avec des images rémanentes de son modèle de personnage épissées sur l’arrière-plan. Un fond blanc aussi, attention. C’est un choix étrange, mais… ça marche plutôt ? Nous aimons ça.

Quelle région a obtenu la meilleure illustration du coffret « Professeur Layton et le masque miracle » ? (1 454 voix) Amérique du Nord27% Europe56% Japon17%

Merci d’avoir voté ! Nous nous reverrons la prochaine fois pour une autre partie de Box Art Brawl.