Box Art Brawl : Donkey Kong Country (GBA)

N’oubliez pas de voter dans le sondage ci-dessous ; mais d’abord, regardons les designs des boîtes elles-mêmes.

Amérique du Nord

Certes plus épurée que son homologue SNES, la version nord-américaine de DKC sur GBA est entièrement consacrée à notre singe titulaire et à son acolyte miniature. Les partenaires de plateforme sont ici au premier plan, accrochés à une vigne et cherchant vraisemblablement où atterrir ensuite. Simple, mais efficace.

Japon

La couverture japonaise est sans aucun doute similaire, bien que cette boîte plus large donne un espace de conception supplémentaire pour une jungle plus détaillée. DK et Diddy sont dans des poses presque identiques (bien que Diddy regarde dans une direction différente). légèrement (direction différente), mais nous avons un bien meilleur aperçu de l’environnement du couple, avec une montagne et des cimes d’arbres supplémentaires en arrière-plan et des vignes au premier plan.

Europe

Les choses sont un peu plus chargées dans la version européenne. La vigne de DK et Diddy est remplacée par un tonneau, et Candy, Cranky et Funky font tous une apparition. Nous aimons particulièrement les gros méchants camouflés dans le décor de la jungle, c’est une belle touche de pouvoir vraiment caser autant de sprites que possible dans le petit espace de couverture.

Quelle région a obtenu la meilleure jaquette de Donkey Kong Country (GBA) ? (1 716 votes) Amérique du Nord18% Japon42% Europe40%

Merci d’avoir voté ! On se retrouve la prochaine fois pour une autre partie de Box Art Brawl.