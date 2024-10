Box Art Brawl : Combat de ballons (NES)

Assurez-vous de voter dans le sondage ci-dessous ; mais d’abord, examinons les designs artistiques eux-mêmes.

Amérique du Nord

Nous devons le donner au box art nord-américain, qui est un design emblématique. Implantés sur le fond noir de base de la NES, nos deux paires de pixel art flottent au-dessus d’un trio de tuyaux tandis qu’un ballon séparé apparaît devant eux. C’est épuré, certes, mais il vous dit tout ce que vous devez savoir sur le jeu en un coup d’œil.

Europe

Le design européen conserve le fond noir qui ornait de nombreux jeux NES (bien qu’avec du texte horizontal plutôt que l’inclinaison diagonale cool de NA), mais le pixel art est remplacé par quelque chose de beaucoup plus détaillé. Un oiseau au bec pointu, un océan ouvert et un poisson à l’air en colère ? Maintenant, cela vend le péril.

Japon

Et pour ceux qui voulaient un aperçu encore plus approfondi de cet art, le design japonais le met au premier plan. Il n’y a pas de fond noir gênant ici (une bordure grise plus fine n’est pas la fin du monde), juste un homme, ses ballons et les menaces infinies du large.

