Bowser s’apprête à décrocher son 3e mandat en tant que maire de Washington, DC

WASHINGTON (AP) – Le maire Muriel Bowser était sur le point de décrocher un troisième mandat mardi après une campagne axée sur son leadership pendant la pandémie de COVID-19 et sur son histoire en tant que l’un des visages de la quête continue de Washington pour un État.

En juin, Bowser, 50 ans, a battu deux challengers du Conseil du district de Columbia lors de la primaire démocrate, une course qui est largement considérée comme la course à la mairie de facto dans le district majoritairement démocrate.

Aux élections générales, Bowser a affronté un trio de challengers – tous considérés comme marginaux: la républicaine Stacia Hall, le candidat du Parti vert de l’État Corren Brown et le candidat indépendant Rodney «Red» Grant.

Bowser a largement présidé à une période de prospérité, mais a été constamment accusé d’être trop proche des développeurs et des intérêts commerciaux alors qu’une vague de gentrification incontrôlée fait perdre aux résidents noirs de longue date.

Grant, un acteur et comédien de longue date, a visé cette perception, déclarant dans une vidéo de campagne que Bowser s’est « concentré sur le développement de bâtiments dans notre ville mais a oublié de développer notre jeunesse et un véritable plan global pour réduire la criminalité ».

La sécurité publique et la criminalité ont dominé la campagne primaire. Les homicides ont augmenté pendant quatre années consécutives, et le nombre de meurtres en 2021 de 227 était le plus élevé depuis 2003. Les deux principaux challengers, les membres du DC Council Robert White et Trayon White, ont sévèrement critiqué sa réponse à la montée en flèche des taux de crimes violents.

Mais malgré sa vulnérabilité en matière de sécurité publique et l’anxiété croissante du public face à la criminalité, Bowser est sortie de la primaire démocrate avec une victoire à deux chiffres.

Bowser a attiré l’attention nationale à l’été 2020. À la suite de manifestations de masse contre le meurtre de George Floyd par la police à Minneapolis, elle s’est publiquement disputée avec le président de l’époque, Donald Trump, après que des manifestants pour la justice raciale aient été expulsés de force d’une zone proche de la Maison Blanche.

Bowser a répondu en renommant l’épicentre de la manifestation Black Lives Matter Plaza et en commandant une peinture murale avec «Black Lives Matter» peinte sur un tronçon de la 16e rue, à un pâté de maisons de la Maison Blanche, en lettres jaunes géantes. Cette décision a été publiquement rejetée comme « performative » par l’affilié local de Black Lives Matter, un critique régulier de Bowser.

Sous la pression des militants appelant à définancer la police, Bowser a largement soutenu son service de police, menant des batailles publiques avec le DC Council sur le budget de la police. Elle a discrètement remplacé un chef de police blanc plus âgé par un successeur noir plus jeune et a fait pression pour obtenir des fonds pour renforcer les effectifs du département de la police métropolitaine, actuellement de 3 500, jusqu’à 4 000 agents au cours de la prochaine décennie.

Une victoire ferait de Bowser le deuxième maire de DC à remporter trois mandats consécutifs, à égalité avec Marion Barry, qui a présidé la ville sans interruption de 1979 à 1991.

___

En savoir plus sur les problèmes et les facteurs en jeu à mi-mandat sur https://apnews.com/hub/explaining-the-elections. Et suivez la couverture électorale de l’AP des élections de 2022 sur https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections.

Ashraf Khalil, Associated Press