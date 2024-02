Bowman menace de poursuivre en justice pour diffamation après que Latimer ait déclaré qu’il prenait « de l’argent du Hamas »

La campagne du représentant Jamaal Bowman a envoyé une lettre menaçant d’engager des poursuites en diffamation contre son challenger, le directeur du comté de Westchester, George Latimer, pour diffamation après que Latimer l’ait accusé sans fondement d’avoir accepté des dons du groupe terroriste Hamas.

Le lundi, Le magazine Black Westchester a rapporté que Latimer a accusé Bowman d’avoir « pris de l’argent au Hamas » alors qu’il s’adressait aux électeurs lors de la 12e célébration annuelle du Mois de l’histoire des Noirs au lycée de New Rochelle le 10 février.

Le rédacteur en chef de Black Westchester, AJ Woodson, a déclaré à City & State que Latimer avait fait ces commentaires alors qu’il parlait avec une femme noire à l’extérieur de l’auditorium de l’école.

La femme, qui a demandé à rester anonyme en raison de préoccupations pour sa sécurité, a confirmé à City & State qu’elle était une électrice du district. Elle a déclaré qu’elle était une partisane de Bowman, qu’elle n’avait jamais rencontré Latimer auparavant et qu’elle souhaitait en savoir plus sur les raisons pour lesquelles il se présentait.

Au cours de la conversation, elle a interrogé Latimer sur sa décision de s’aligner sur le Comité américain des affaires publiques israéliennes, qui, selon elle, a mis les Noirs en danger en « soutenant des républicains problématiques de type théoricien du complot de droite » et en « opposant deux groupes marginalisés l’un contre l’autre. – Noirs et juifs.

Elle a déclaré qu’elle avait dit à Latimer qu’il « prenait de l’argent au diable » en acceptant les dons de l’AIPAC, et Latimer a répondu en essayant de lier Bowman au Hamas. Woodson, qui participait également à la conversation, a déclaré que les mots exacts de Latimer étaient les suivants : « Bowman prend aussi de l’argent au diable, il prend de l’argent au Hamas. »

Accusation sans fondement

La femme a déclaré que lorsqu’elle avait demandé à Latimer la preuve que Bowman avait accepté des dons du Hamas, Latimer avait sorti son téléphone pour essayer de trouver un article documentant les dons. Il lui a ensuite envoyé par courrier électronique un lien vers la prétendue « preuve » – un article du conservateur Washington Free Beacon à propos de militants de gauche organisant une collecte de fonds à Los Angeles pour Bowman et sa collègue, la représentante Cori Bush.

L’article rapporte que certains des militants présents à la collecte de fonds – parmi lesquels le co-fondateur du groupe anti-guerre controversé Code Pink, le directeur exécutif de BLM Grassroots et le chef de la section de Los Angeles du groupe juif pro-palestinien Jewish Voices for Peace – – avait adopté des positions anti-israéliennes et avait tenté de justifier les attaques du Hamas. Rien dans l’article ne suggère que le Hamas ait fait un don à la campagne de réélection de Bowman.

Dans une déclaration à City & State, la campagne de Latimer n’a pas nié que Latimer accusait son rival d’avoir accepté de l’argent du Hamas. Au lieu de cela, la campagne a envoyé une copie du même article de Free Beacon, et Latimer a doublé son attaque.

“Permettez-moi de remettre les pendules à l’heure : mon adversaire prend de l’argent à ceux qui soutiennent le terrorisme du Hamas, à ceux qui tentent de justifier le meurtre d’enfants, l’enlèvement d’otages civils et le viol de femmes comme des actes de ‘résistance'”, a déclaré Latimer. a déclaré dans un communiqué préparé. “En tant que démocrate progressiste, je trouve cela horrible et inacceptable.”

Bowman a déclaré à City & State que ce qui est vraiment horrible et inacceptable, ce sont les commentaires de Latimer, qui, selon lui, assimilent les musulmans qui critiquent Israël au Hamas.

“Il est profondément troublant que George Latimer continue de mentir sur mon bilan et ma campagne”, a-t-il déclaré dans un communiqué préparé. « De plus, ses commentaires assimilant tous les musulmans au Hamas sont islamophobes classiques et mettent la communauté musulmane américaine en réel danger. Il devrait non seulement revenir sur les fausses déclarations qu’il a faites à plusieurs reprises, mais aussi s’excuser auprès d’une communauté qu’il continue de vilipender et de mettre en danger.»

Le Working Families Party, qui a soutenu Bowman, a également condamné Latimer pour l’attaque. « Les commentaires de Latimer sont non seulement faux, mais aussi imprudents. Nous espérons que Latimer retirera ses commentaires et s’excusera auprès des participants à l’événement sur l’histoire des Noirs et des résidents du district », a déclaré la codirectrice du PAM, Jasmine Gripper, dans un communiqué.

Un procès en diffamation ?

En réponse à l’accusation sans fondement de Latimer, la campagne Bowman explore la possibilité d’intenter une action en justice pour diffamation contre Latimer. David Mitrani, un avocat représentant la campagne Bowman, a envoyé une lettre à la campagne Latimer mardi, exigeant que Latimer retire l’accusation d’ici la fin de la journée.

«Cette affirmation selon laquelle la campagne du membre du Congrès aurait pris ‘de l’argent au Hamas’ est fausse. M. Latimer et la campagne sont désormais conscients que cette affirmation est fausse. Nous exigeons que M. Latimer retire sa déclaration, car elle est fausse. Ne pas le faire – ou répéter continuellement cette fausse déclaration en sachant qu’elle est fausse et sans fondement peut entraîner la responsabilité de M. Latimer et de la campagne », a écrit Mitrani dans la lettre.

« En déclarant que Jamaal Bowman, représentant du Congrès, aurait pris de l’argent à une organisation étrangère ou à des particuliers étrangers, M. Latimer a accusé la campagne de violer la loi sur la campagne électorale fédérale. Cette fausse déclaration peut donner lieu à des poursuites en diffamation en soi », a ajouté Mitrani. “M. La déclaration de Latimer est tout simplement hors de propos – ridicule, irresponsable et bien au-delà du discours acceptable pour une élection civile. M. Latimer doit retirer sa déclaration.

La campagne de Latimer a déclaré qu’elle maintenait la déclaration de Latimer.

La femme dont la conversation avec Latimer a initialement déclenché toute la controverse a déclaré qu’elle était déjà encline à voter pour Bowman lors des primaires et que les tentatives fallacieuses de Latimer pour lier Bowman au Hamas n’ont fait que renforcer sa décision.

“Je trouve cela très problématique”, a-t-elle déclaré. « Si votre approche pour remporter une élection est d’essayer d’établir un lien entre Jamaal Bowman et le Hamas, cela revient à essayer d’attiser les craintes de la communauté juive du district de Jamaal Bowman… Je pense qu’il existe d’autres moyens de mener une campagne qui n’inclut pas cela. Qu’est-ce que cela dit sur son caractère si c’est ce que vous ferez pour gagner ? »