Bowman disqualifié, éliminé des séries éliminatoires de NASCAR à Roval

Lorsque Kyle Larson a remporté la victoire au Charlotte Roval, les quatre pilotes Hendrick Motorsports ont réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale. Ce n’est plus le cas.

Alex Bowman, pilote de la Chevrolet HMS n°48, a été disqualifié après avoir échoué au contrôle technique d’après-course. La voiture ne répondait pas aux exigences de poids minimum, selon les responsables de NASCAR.

Le directeur général de la NASCAR Cup Series, Brad Moran, a proposé l’explication suivante pour la disqualification :

« Malheureusement, lorsque nous avons fait passer la n°48, elle ne respectait pas les spécifications de poids minimum. Nous avons mis la voiture sur le côté et nous leur avons permis de faire le plein, ce qu’ils ont déjà fait. Nous les avons laissés faire le plein. Nous les avons laissés faire fonctionner les pompes pour nous assurer que toutes les caisses de ramassage étaient pleines. Nous donnons aux équipes toutes les chances d’essayer de respecter le poids minimum.

« Nous leur demandons également de brancher l’eau et de faire couler l’eau dans le système pour nous assurer qu’ils sont pleins d’eau. Et puis nous le redimensionnons. Nous n’avons toujours pas atteint le poids. Nous l’avons reculé et nous l’avons fait fonctionner. une fois de plus juste pour confirmer que les poids étaient exacts. Et malheureusement, ils n’ont pas atteint le poids minimum. Ils ont droit à un demi-pour cent de réduction de poids, soit environ 17 livres (plus ou moins). » C’était autorisé et c’était bien plus que ça. «

Réaction immédiate de Hendrick Motorsports à la DQ : « Nous travaillons pour comprendre le problème et prendrons une décision lundi sur l’opportunité de faire appel. »

Alex Bowman, Hendrick Motorsports, allié Chevrolet Camaro Photo par : Matthew T. Thacker / NKP / Motorsport Images

Bowman avait terminé 18e de la course et avait également remporté l’étape 2, mais tout cela est désormais terminé. Il est relégué à la 38ème place (dernière) et privé de tous les points d’étape.

Cela signifie que Bowman est désormais éliminé des séries éliminatoires de la NASCAR Cup Series 2024, remettant en lice le double champion de la Coupe Joey Logano. Logano, au volant de la Ford Team Penske n°22, avait raté le cut de seulement quatre points au drapeau à damier.

Cela a également changé la donne au classement des propriétaires puisque la Toyota 23XI Racing n°45 avait raté son coup tandis que l’équipe n°22 de Logano avançait. Les deux équipes avancent désormais tandis que Bowman et la Chevrolet HMS n°48 sont absents.

Le classement mis à jour des séries éliminatoires des huitièmes de finale après la pénalité : Kyle Larson (+33 points) Christopher Bell (+13), Tyler Reddick (+10), William Byron (+4), Ryan Blaney (-4), Denny Hamlin (-8), Chase Elliott (-9), Joey Logano (-11).

Bowman rejoint Austin Cindric, Daniel Suarez et Chase Briscoe parmi les éliminés en huitièmes de finale.