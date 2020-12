CHICAGO: Stan Bowman a un nouveau titre de poste et le même objectif de remettre les Blackhawks de Chicago sur un parcours de championnat. Il insiste sur le fait que personne n’a plus faim que lui pour le voir arriver.

Je suis très déterminé, très concentré et extrêmement compétitif, a-t-il déclaré vendredi. Le défi est ce qui m’excite, le défi de construire quelque chose. Honnêtement, c’est parfois encore plus amusant que de le maintenir.

Bowman a beaucoup de travail à faire alors qu’il tente de ramener les Blackhawks là où ils étaient il y a quelques années, lorsqu’ils ont remporté trois coupes Stanley entre 2010 et 2015. Les Blackhawks lui ont donné un nouveau titre cette semaine, l’élevant au poste de président de opérations de hockey dans le cadre d’un relooking du front office.

Le fils de Rocky Wirtz, président de Danny Wirtz, est devenu directeur général après avoir été président par intérim après le limogeage de John McDonough en avril. Jaime Faulkner a été embauché comme président des opérations commerciales.

Bowman reste le directeur général, même s’il n’a pas exclu d’en embaucher un pour travailler avec lui à l’avenir. Pour l’instant, il veut voir comment le nouvel arrangement se déroule.

C’est quelque chose que je suppose que nous examinerons à temps, mais pour le moment, je pense que nous sommes juste au début de cette phase suivante, a-t-il dit. C’est quelque chose dont je suis ravi.

Les Blackhawks ont remporté la coupe Stanley en 2010, 2013 et 2015. Mais ils ont été éliminés au premier tour les deux années suivantes et ont raté les séries éliminatoires en 2018 et 2019. Ils auraient réussi un tour du chapeau sans la pandémie.

Chicago est entré en jeu lorsque la LNH a élargi le champ à 24. Les Blackhawks ont battu Edmonton au tour de qualification avant d’être éliminés par Vegas. Mais ils ont été dans une situation difficile ces dernières années, essayant de rester compétitifs tout en développant de jeunes joueurs et en gérant une situation de plafond salarial difficile.

Les Blackhawks ont choisi de ne pas recruter le gardien vétéran Corey Crawford, maintenant avec le New Jersey. Les joueurs principaux restants, Patrick Kane et Jonathan Toews, ont 32 ans et Duncan Keith 37.

Mais Chicago compte plusieurs jeunes attaquants, des recrues Dominik Kubalik et Kirby Dach à Alex DeBrincat et Dylan Strome, ainsi que le défenseur prometteur Adam Boqvist, 20 ans. Kubalik a marqué 30 buts en tant que recrue et a terminé troisième de l’équipe en marquant derrière Kane et Toews avec 46 points.

Nous voulons développer les jeunes joueurs afin qu’ils puissent continuer à avancer dans les années à venir », a déclaré Bowman. L’aspect de l’équipe sera probablement la plus grande référence pour ce que nous faisons, car nous devons avoir plus de jeunes visages dans ce groupe.

Bowman ne fixait aucun calendrier. Les Blackhawks ont clairement un chemin à parcourir avant de se battre pour une autre Coupe.

Un problème immédiat est un contrat pour le centre Dylan Strome. Agent libre restreint, Strome a récolté 12 buts et 26 passes en 58 matchs la saison dernière. Il a 105 points, 36 buts, 69 passes décisives au cours de cinq saisons avec l’Arizona et Chicago.

Nous avons eu des conversations avec son agent, des discussions en cours, a déclaré Bowman. Je suis toujours optimiste que nous ferons quelque chose.

