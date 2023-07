"Bowling sous les bras?" Cummins a demandé après le licenciement de Bairstow. Répondre est de l’or

Le renvoi controversé du frappeur anglais Jonny Bairstow lors du deuxième test des cendres dimanche, a de nouveau soulevé le débat entre Spirit of Cricket vs Laws of the Game. Bairstow a été expulsé lorsque le gardien de guichet australien Alex Carey a lancé le ballon sur les souches après que le batteur anglais soit sorti de son pli après s’être esquivé sous un videur de Cameron Green. Il y avait confusion au milieu, Bairstow pensant apparemment que le ballon était mort à la fin du plus, mais l’Australie était heureuse de procéder à un appel profondément diviseur.

Les arbitres ont envoyé la décision à l’étage pour examen par l’arbitre de télévision Marais Erasmus, qui n’a eu d’autre choix que de confirmer le licenciement de Bairstow. Après la sortie de Bairstow, le capitaine anglais Ben Stokes en a écrasé 155 pour donner à son équipe l’espoir d’une victoire éclatante. Mais l’Australie a finalement gagné par 43 points pour prendre une avance de 2-0 dans la série de cinq matchs alors qu’elle tentait de conserver les Ashes.

L’ambiance après ce licenciement a changé dans Lord’s après cela. Les joueurs australiens ont été interrogés dans la Long Room, tandis que certains commentaires de joueurs rivaux ont montré qu’ils étaient clairement mécontents.

Lors de la conférence de presse d’après-match également, la question a été soulevée à plusieurs reprises. « Croyez-vous en quelque chose comme l’esprit du cricket ? Pat Cummins a été interrogé par un journaliste.

« Oui », a répondu le capitaine australien.

« Pensez-vous qu’après le licenciement de Baistow aujourd’hui, qui était dans la lettre de la loi, juste en le publiant, risquons-nous de voir des Mankads ou du bowling sous le bras plus tard dans cette série? » on lui a alors demandé.

« Ah.. Je veux dire, ça dépend à quel point les guichets deviennent plats. Ce pourrait être une option vers laquelle se tourner », fut la réponse de Cummins.

Un journaliste anglais a eu un flic ridicule en demandant si nous allions voir du bowling sous le bras d’Australie dans cette série. Pat Cummins : « Ça dépend de l’aplatissement des guichets. Peut-être une option vers laquelle se tourner. » S’IL TE PLAÎT #Cendres pic.twitter.com/GvoYAmWv0n – Jessica (@sleepyJAK) 2 juillet 2023

Pendant ce temps, Bairstow était livide et la foule de Lord, habituellement calme, a répondu en scandant « Les mêmes vieux Australiens trichent toujours » tout en huant autour de la célèbre vieille arène pendant plusieurs minutes.

L’Anglais Stuart Broad, le batteur qui est arrivé après la sortie de Bairstow, a immédiatement laissé transparaître sa frustration alors que le microphone de la souche l’a surpris en train de dire à Carey: « C’est tout ce dont on se souviendra de vous pour ça. »

Broad a également déclaré au capitaine australien Pat Cummins : « C’est la pire chose que j’aie jamais vue au cricket ».

Avec entrées AFP