Bowling Green marque 38 points contre Georgia Tech

ATLANTA (AP) – À Bowling Green les joueurs ont célébré une victoire mémorable pour leur programme, l’entraîneur de Georgia Tech, Brent Key, a dû chercher des réponses à une défaite – ou expliquer pourquoi le match n’était même pas serré.

Que souhaitez-vous savoir L’attrapé à une main de Finn Hogan à la fin de la première mi-temps a donné l’avantage à Bowling Green, Deshawn Jones Jr. a renvoyé une interception de 45 verges pour un touché et les Falcons ont bouleversé Georgia Tech 38-27.

Georgia Tech, favorisée par 22 1/2 points, a été dépassée après avoir pris une avance de 14-0

Bowling Green a marqué les 38 points suivants pour remporter sa première victoire contre un membre actif de l’Atlantic Coast Conference.

Les Falcons ont gardé le ballon pendant plus de 42 minutes, soit plus du double du temps de possession. Le puissant porteur de ballon de Bowling Green, Terion Stewart, a couru 138 verges et un touché

« Nous avons un long chemin à parcourir », a déclaré Key.

Géorgie Tech, favorisé par 22 1/2 points, a été dépassé après avoir pris une avance de 14-0. Bowling Green (2-3) a marqué les 38 points suivants pour remporter sa première victoire contre un membre actif de l’Atlantic Coast Conference. Les Falcons ont gardé le ballon pendant plus de 42 minutes, soit plus du double du temps de possession.

« Comme tous ceux qui ont vu le match le savent, c’était une démonstration de football embarrassante de notre part », a déclaré Key. « Un échec aussi épique que possible. Les trois phases, tous les aspects du programme n’ont pas réussi. … C’est à moi d’apporter des modifications pour que ce problème soit réparé.

Key a reconnu que le match « n’était même pas vraiment serré après les deux premières possessions ».

Georgia Tech (2-3) portait des uniformes noirs en clin d’œil à ses défenses « Black Watch » des années 1980. En présence de l’ancien entraîneur Bill Curry, les efforts des Yellow Jackets n’ont pas inspiré de comparaisons avec ces unités avares.

Le puissant porteur de ballon de Bowling Green, Terion Stewart, a couru pour 138 verges et un touché tandis que Connor Bazelak a réussi 263 verges et un score.

Stewart de 5 pieds 9 pouces et 225 livres a fait ressembler les visiteurs de la Mid-American Conference à l’équipe Power Five alors qu’il cassait constamment des plaqués.

Bowling Green a marqué 38 points sans réponse pour une avance de 38-14.

« Quand notre esprit est bon, quand notre cœur est bon, quand nous faisons les choses de la bonne manière, tout va bien », a déclaré l’entraîneur de Bowling Green, Scot Loeffler. « Nous sommes plutôt bons. »

La passe de 15 verges de Haynes King à Malik Rutherford à 25 secondes de la fin du troisième quart a produit les premiers points des Yellow Jackets depuis leur deuxième possession.

Ce fut une performance bouleversante pour les Yellow Jackets après le match de la semaine dernière. Victoire 30-16 de l’ACC à Wake Forest.

« L’incohérence d’une semaine à l’autre n’est pas acceptable », a déclaré Key.

Les plats à emporter

Bowling Green : Les Falcons ont toujours trouvé des moyens de convertir les troisièmes essais et de prolonger les entraînements. Bowling Green a réussi 7 des 11 jeux de troisième essai en première mi-temps et 10 des 16 pour le match. Les Falcons ont gardé le ballon pendant 42 minutes et 25 secondes, soit plus de 25 minutes de plus que l’équipe locale.

Georgia Tech : Grâce à deux possessions, King avait une fiche de 5 sur 5 passes pour 104 verges et deux touchés. King a complété un Passe marquante de 53 verges à Eric Singleton lors du premier jeu des Yellow Jackets. King a lancé une passe de touché de 11 verges à Christian Leary pour couronner le deuxième entraînement de Georgia Tech. Après un départ dominant pour une avance de 14-0, Georgia Tech n’a pas pu maintenir. King a complété 23 des 37 passes pour 348 verges avec quatre touchés et deux interceptions.

Le piège

Georgia Tech menait 14-10 lorsque Bazelak a lancé une passe vers Hogan dans la zone des buts. La sécurité de Georgia Tech, LaMiles Brooks, avait son bras autour de Hogan, mais le receveur de 6 pieds 5 pouces a quand même atteint avec sa main droite pour tirer le ballon et s’est accroché pour l’attrapage improbable tout en atterrissant sur son dos.

« Évidemment, le catch est cool, mais il y a beaucoup d’éléments qui entrent en jeu », a déclaré Hogan. « … C’est du football de basse-cour à ce stade, donc cela me donne juste une opportunité et c’est mon travail. Je dois aller faire une pièce de théâtre et des trucs comme ça, donc je suis juste super chanceux qu’il me fasse suffisamment confiance pour me la lancer là-bas.

Éjecté

La sécurité de Bowling Green, Darius Lorfils, a été expulsée après avoir été appelé pour avoir ciblé un coup sûr tardif sur King au quatrième quart.

Géré par MAC

Georgia Tech est tombée à 1-2 contre le MAC avec sa deuxième défaite contre une équipe de la conférence en trois ans. Les Yellow Jackets ont battu Bowling Green 63-17 en 2018 avant de perdre contre le nord de l’Illinois 22-21 lors de leur premier match de 2021.

Suivant

Terrain de boules: Les Falcons chercheront à remporter leur première victoire MAC de la saison lorsqu’ils joueront à Miami (Ohio) samedi prochain. Bowling Green a perdu contre l’Ohio lors de son premier match du MAC.

Géorgie Tech: Les Yellow Jackets, qui ont partagé leurs deux premiers matchs de l’ACC, reprennent leur calendrier de conférence lorsqu’ils joueront au n°18 Miami samedi prochain.