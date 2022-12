Bowles dit que Gronkowski a contacté les Buccaneers pour revenir dans l’équipe

Il s’avère que Rob Gronkowski ressentait l’ennui de ne pas jouer au football plus tôt cette saison.

Todd Bowles, entraîneur des Buccaneers a déclaré au Tampa Bay Times que Gronkowski a contacté l’équipe, et il a eu plusieurs discussions avec le futur membre du Temple de la renommée à propos de son retour dans l’équipe en novembre.

“C’était plus une conversation qu’autre chose”, a expliqué Bowles. “D’habitude, quand tu dois penser à jouer, tu n’as probablement pas envie de jouer. Quand c’est juste une discussion, je n’y pensais pas beaucoup à l’époque.”

Les discussions sur le retour potentiel de Gronkowski ont eu lieu autour de Thanksgiving. Les Buccaneers ont eu leur semaine de congé le week-end précédant les vacances et venaient de remporter deux victoires pour passer à 5-5. Cependant, bon nombre des luttes offensives des Buccaneers se sont poursuivies après leur semaine de congé, car ils ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs.

Gronkowski a haussé les sourcils mercredi lorsqu’il a tweeté “Je m’ennuie un peu” avec un emoji au visage neutre, alimentant les spéculations selon lesquelles il mettrait fin à sa deuxième retraite.

Gronkowski a déclaré que deux équipes l’avaient en fait contacté après son tweet.

“C’était incroyable”, a déclaré Gronkowski à FanDuel TV jeudi. “Je ne dirai pas qui, mais oui, il y avait deux équipes. C’était assez fou pour moi que tout le monde ait vu le tweet.”

Gronkowski a également déclaré qu’il était surpris par la réaction au tweet.

“Je tweete à peine, en fait”, a déclaré Gronkowski. “Mais je m’ennuie un peu, les gens ont pris ça alors que je revenais tout de suite au football. C’était juste époustouflant, en fait, comment mon agent m’a frappé, deux équipes m’ont frappé. C’était juste fou. Mon En fait, des amis me parlaient aussi, comme: “Fréro, tu retournes vraiment au football? Je ne vois pas cela se produire.” J’étais comme, ‘Tu sais que je ne le suis pas.'”

Le joueur de 33 ans a joué à un haut niveau lors de ses deux dernières saisons à Tampa Bay, quittant sa retraite pour rejoindre Tom Brady lorsque le quart-arrière a signé avec les Buccaneers en 2020. Gronkowski a réalisé 100 réceptions pour 1 425 verges et 13 touchés sur 28. matchs de saison régulière.

En six matchs éliminatoires avec les Buccaneers, Gronkowski a réalisé 17 réceptions pour 226 verges et trois touchés, dont deux lors de leur victoire au Super Bowl LV contre les Chiefs de Kansas City.

“Je ne joue pas cette année”, a déclaré Gronkowski. “Je ne peux pas vous dire ce que je ferai l’année prochaine ou l’année d’après. On ne sait jamais. Il pourrait y avoir une petite chance.”

Obtenez plus de la Ligue nationale de football Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore