Une bagarre sauvage a éclaté entre l’État du Mississippi et les joueurs de Tulsa après le Bowl des forces armées à Fort Worth, au Texas, jeudi.

Les esprits ont bouilli le long de la ligne de touche après la victoire 28-26 des Bulldogs alors que tous les joueurs semblaient se lancer dans la violente mêlée.

La vidéo de la bagarre montre des joueurs des deux côtés lançant des coups de poing et même quelques-uns sont vus en train de donner des coups de pied. Le personnel d’entraîneurs des deux équipes était impuissant à l’arrêter et le personnel de sécurité et d’application de la loi de Fort Worth était sur le terrain pour tenter de calmer la situation.

Sécurité de Tulsa Kendarin Ray a été aidé hors du terrain après avoir été apparemment frappé à la tête par un casque. L’entraîneur de Golden Hurricane, Philip Montgomery, a déclaré que Ray était traité pour une commotion cérébrale.

On ne sait toujours pas ce qui a déclenché le combat. « C’est stupide », a déclaré l’entraîneur de l’État du Mississippi Mike Leach (à gauche) par la suite. «Maintenant où le stupide a commencé, je ne suis pas tout à fait sûr. L’entraîneur de Tulsa Phillip Montgomery (à droite) ne savait pas non plus ce qui avait déclenché le combat

Le receveur large des Bulldogs, Malik Heath, a été vu en train de donner un coup de pied à un joueur de Tulsa pendant le combat et de fuir immédiatement la scène. Son coéquipier de l’État du Mississippi, le secondeur De’Monte Russell, et la sécurité de Tulsa TieNeal Martin ont également échangé des coups de poing.

Cependant, un synopsis précis des combats pourrait être impossible parce que presque tous les joueurs semblent être impliqués d’une manière ou d’une autre.

«Je ne sais pas exactement ce qui a causé cela», a déclaré l’entraîneur de l’État du Mississippi Mike Leach par la suite. «Il y avait aussi quelque chose avant le match. Nous n’avons jamais eu de problème avec ça toute la saison, donc vous savez, je ne peux que deviner sans voir le film.

Mais avant ce match, nous n’avons jamais eu de problème avec ça.

«C’est stupide», continua Leach. «La racine est stupide, quelle qu’en soit la racine. La racine de c’est stupide et la continuation de c’est stupide. J’aurais cela solidement dans la catégorie des stupides.

«Maintenant où le stupide a commencé, je ne suis pas tout à fait sûr.

Leach a dit qu’il avait vu des joueurs de Tulsa tourner autour de son équipe pendant les échauffements, mais n’était pas sûr de ce qui avait été dit, le cas échéant.

« Je n’ai pas vu assez de films ou quoi que ce soit de ce genre pour nous permettre de nous en sortir complètement », a déclaré Leach aux journalistes.

Montgomery ne savait pas non plus ce qui avait déclenché le combat, mais a déclaré que ses joueurs se soutenaient mutuellement.

« La seule chose que je dirai, c’est notre programme, nos gars, nous sommes une équipe qui va se défendre et nous allons nous battre », a déclaré Montgomery.

« Nous avons parlé de la foi, de la famille, du football et de la famille va prendre soin de la famille. Nous sommes une équipe qui s’est battue toute l’année. Nous nous sommes encore battus aujourd’hui et de ce point de vue nos gars vont continuer à se protéger et partir de là.

En ce qui concerne le match lui-même, Will Rogers a lancé une passe de touché et a couru pour un score alors que Mississippi State a tenu le 24e Tulsa 28-26.

Emmanuel Forbes a eu un retour d’interception de 90 verges pour un touché et Lideatrick Griffin, qui a attrapé la passe de touché de Rogers, a contribué 138 verges au retour du coup d’envoi pour aider les Bulldogs (4-7) à surmonter une performance offensive lente qui n’a produit que 270 verges.

Zach Smith a passé pour 347 verges et un touché, mais a lancé deux interceptions cruciales pour le Golden Hurricane (6-3).

La défense de Tulsa a maintenu l’attaque de l’État du Mississippi même sans le secondeur Zaven Collins, lauréat du prix Nagurski en tant que meilleur joueur défensif du pays qui a choisi de se concentrer sur le repêchage de la NFL.

Les Bulldogs menaient 7-6 à la mi-temps et Rogers a brouillé 13 verges pour un touché qui a donné à Mississippi State une avance de 14-6.

Deneric Prince a répondu à la possession suivante avec un touché de 13 verges pour Tulsa.

Le Golden Hurricane était sur le point de prendre sa première avance du match, mais Forbes a fait son choix six contre Smith pour une avance de 21-13 dans l’État du Mississippi à la fin du troisième quart.

Un botté de dégagement bâclé par Mississippi State a donné à Tulsa un premier essai sur la ligne de 32 verges des Bulldogs et neuf jeux plus tard, Corey Taylor II a couru 5 verges pour un touché. Une passe en deux points est restée incomplète, laissant MSU avec une avance de 21-19 avec 12h30 à jouer.

Rogers a lancé un touché de 13 verges à Griffin pour augmenter l’avance à 28-19 avec 8:01 à faire.

Smith a conduit le Golden Hurricane au 6 des Bulldogs, mais a été intercepté par Tyrus Wheat avant de diriger Tulsa vers sa passe de touché de 15 verges à Keylon Stokes avec 1:23 à faire. Stokes a réussi neuf attrapés pour 117 verges.