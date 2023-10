Bowie State renforce les mesures de sécurité et envisage la technologie de l’IA

L’Université d’État de Bowie met en œuvre de nouvelles mesures de sécurité une semaine seulement après une tragique fusillade qui a blessé deux hommes lors des festivités de retour.

L'université d'État de Bowie a annulé les cours pour le reste de la semaine, quelques jours seulement après une fusillade du week-end qui a blessé deux hommes lors des festivités de retour samedi soir. Nana-Sentuo Bonsu de FOX 5 a parlé au directeur des services de conseil de l'université du soutien qu'ils offrent aux étudiants.

Suite à la fusillade, une présence accrue de policiers et d’agents de sécurité, avec le soutien des agences de police et des services de sécurité locaux, sera mise en place. Les responsables affirment que la surveillance des entrées du campus a été améliorée et que les patrouilles des policiers du BSU sur les terrains du campus vont augmenter.

L’université est en train d’envisager de nouvelles mesures de sécurité, allant des systèmes de détection d’armes à intelligence artificielle à l’amélioration des détecteurs de métaux dans les logements résidentiels.

Les étudiants peuvent s’attendre à des systèmes de caméras de surveillance améliorés avec reconnaissance faciale à tous les points d’entrée du campus, aux entrées des bâtiments et dans d’autres emplacements intérieurs et extérieurs à fort trafic.

Il y aura également des installations de dix-neuf téléphones d’urgence à lumière bleue sur tout le campus et des serrures automatiques de bâtiment équipées d’un accès par lecteur de carte.

Des services de conseil et un soutien supplémentaires continuent d’être offerts aux étudiants de BSU.