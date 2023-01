Bowers & Wilkins Pi5 S2 et Pi7 S2 annoncés avec une batterie et une portée Bluetooth améliorées

Près de deux ans après le lancement des écouteurs Pi7 et Pi5 TWS, Bowers & Wilkins a mis à jour ses écouteurs sans fil haut de gamme avec une meilleure autonomie de la batterie et une portée Bluetooth accrue qui couvre désormais jusqu’à 25 mètres.

B&W Pi7 S2 offre un streaming audio 24 bits/48 kHz avec prise en charge du codec aptX Adaptive et de l’ANC adaptatif supérieur qui peut ajuster l’audio à votre environnement. B&W Pi5 SE prend en charge le codec aptX standard et l’ANC standard via leurs doubles microphones. Les deux modèles sont équipés de pilotes dynamiques de 9,2 mm et offrent désormais jusqu’à cinq heures sur une seule charge.









Bowers & Wilkins Pi5 S2

Le boîtier de charge ajoute 16 heures supplémentaires sur le Pi5 S2 et 19 heures sur le Pi7 S2. Les deux boîtiers prennent en charge la charge sans fil bien que le Pi7 S2 conserve l’avantage supplémentaire de la retransmission audio sans fil qui vous permet de connecter le boîtier via un câble à une source audio externe comme un système de divertissement en vol, puis de transmettre sans fil l’audio aux écouteurs.









Bowers & Wilkins Pi7 S2

Bowers et Wilkins Pi5 S2 sont disponibles en gris clair, gris foncé et violet et se vendent au détail pour 299 $/299 €/249 £.

Le modèle Pi7 S2 est disponible en noir, blanc et bleu foncé pour 399 $/399 €/349 £. Les deux modèles sont disponibles via le site Web de B&W.

N&B Pi5 S2 • N&B Pi7 S2