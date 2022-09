Bowers & Wilkins lance le casque phare PX8, le prix grimpe à 699 $

En juillet, lorsque Bowers & Wilkins a dévoilé son nouveau PX7 S2 casque antibruit (400 $, 380 £, 650 AU $), il a également taquiné son prochain produit phare , disant qu’ils coûteraient 549 $. Eh bien, maintenant, le PX8 est arrivé sur le marché, mais Bowers & Wilkins dit qu’ils coûtent 699 $ (599 £, 1 150 AU $) ou 150 $ de plus que Les AirPods Max à 549 $ d’Apple écouteurs antibruit, qui sont généralement réduits pour ou moins.

Ici aux États-Unis, a le PX8 disponible en précommande pour . Je ne sais pas si le prix va changer, mais si vous aviez l’œil sur ce modèle, vous voudrez peut-être sauter sur cette offre tout de suite au cas où le prix augmenterait (je mettrai à jour ce message si c’est le cas). Aucune date d’expédition n’est indiquée, et pendant que les écouteurs sont allumés seule la version noire semble être disponible.

J’aimerais pouvoir dire que j’ai essayé le PX8, qui a mis à jour les pilotes du PX7 S2. Bowers & Wilkins affirme que le PX8 “établit une nouvelle norme de référence pour le son, la construction et la finition dans la catégorie des casques sans fil à suppression active du bruit”. Les écouteurs sont dotés de toutes nouvelles unités d’entraînement Carbon Cone de 40 mm qui sont “inspirées” des unités d’entraînement Carbon Dome utilisées dans la gamme de haut-parleurs de la série 700 de la société. Bowers & Wilkins affirme que ces unités aident à offrir une résolution, des détails et une synchronisation supérieurs avec un son encore plus précis que le PX7 S2.

J’ai aimé le PX7 S2 – c’est l’un des meilleurs nouveaux écouteurs antibruit de 2022 – mais je n’ai pas été aussi époustouflé par sa qualité sonore que certains critiques, et j’ai supposé que le PX8 serait à un autre niveau. Nous verrons si cette bosse vaut près de 300 $ de plus par rapport au PX7 S2 ou 150 $ de plus que les AirPods Max. Aussi dans le mélange est Master & Dynamic MW75 (600 $), le Sony WH-1000XM5 (400 $) et Sennheiser Momentum 4 sans fil (350 $).

Bowers & Wilkins



À 320 grammes, le PX8 pèse un peu plus que le PX7 S2 (307 grammes) mais possède bon nombre des mêmes spécifications, notamment Bluetooth 5.2, 30 heures d’autonomie et la prise en charge du codec audio Adaptive aptX de Qualcomm pour les appareils prenant en charge aptX (de nombreux les téléphones Android le font). Bowers & Wilkins affirme que la technologie sans fil aptX Adaptive et le “puissant traitement du signal numérique” permettent à l’auditeur d’obtenir une qualité sonore haute résolution 24 bits à partir de services de streaming tels que Tidal et Qobuz qui l’offrent.

Lorsqu’il est associé à un iPhone, le casque utilise le codec audio AAC. Pour la meilleure qualité sonore, vous voudrez probablement opter pour une connexion filaire – vous pouvez également vous connecter à votre ordinateur portable ou de bureau via USB pour obtenir un son haute résolution.

Les écouteurs disposent de six microphones au total, dont deux dédiés à la téléphonie. Pour 699 $, vous voulez un casque Bluetooth de premier ordre sur tous les fronts clés – conception, qualité sonore, suppression du bruit et appels vocaux. Le PX7 S2 a montré des améliorations du son, de la suppression du bruit et des appels vocaux, avec une meilleure prise de voix et une réduction du bruit pendant les appels. Pour la suppression du bruit et les appels vocaux, le PX8 semble utiliser les mêmes systèmes que le PX7 S2.

Les écouteurs de Bowers & Wilkins sont solidement construits et le PX8 a certainement un design accrocheur. D’après ce que nous avons obtenu avec le PX7 S2, je m’attends à ce que le PX8 soit confortable à porter bien qu’il soit légèrement lourd. Le Sony WH-1000XM5 nettement plus léger est probablement le plus confortable des écouteurs concurrents que j’ai mentionnés ci-dessus, mais Bowers & Wilkins a apporté quelques améliorations à la conception du PX7 S2, incorporant de meilleurs coussinets d’oreille et réduisant légèrement les écouteurs (ils sont plus confortables que leurs prédécesseurs).

Dès que j’aurai mis la main sur un échantillon de test du PX8, je vous ferai savoir comment ils sonnent et s’ils établissent vraiment une nouvelle norme de référence pour les écouteurs Bluetooth. On ne peut qu’espérer pour le prix.