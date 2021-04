Bowers & Wilkins a dévoilé ses premiers casques TWS, les très proches PI7 et PI5. Les deux disposent de la suppression active du bruit, de l’audio aptX de haute qualité et de pilotes sur mesure.

Le PI7 est de loin le plus haut de gamme des deux. Chaque bourgeon dispose d’un arrangement à deux haut-parleurs – un haut-parleur personnalisé de 9,2 mm pour les médiums / graves et un tweeter à armature équilibrée, chacun avec son propre amplificateur.

Les écouteurs B&W PI7 disposent de deux pilotes alimentés par deux amplis

Ceux-ci prennent en charge l’audio haute résolution 24 bits avec aptX Adaptive et disposent de trois microphones chacun pour la suppression du bruit lors de l’écoute de la musique et d’un appel (un total de 6 micros).

Le boîtier de charge PI7 a une fonctionnalité intéressante – une prise jack 3,5 mm, vous pouvez donc brancher une source externe (une source qui ne prend pas en charge nativement Bluetooth) et profiter pleinement de l’expérience sans fil. L’audio est diffusé vers les écouteurs avec aptX Low Latency, ce qui réduit le délai Bluetooth typique.

En parlant du cas, il peut être chargé via USB-C ou sans fil. Les têtes durent 4 heures sur une charge, l’étui ajoute encore 16 heures.

Le Bowers & Wilkins PI5 manque certaines des caractéristiques uniques du PI5. Les écouteurs ont un seul haut-parleur (celui personnalisé de 9,2 mm) et le boîtier ne dispose pas de la prise d’entrée de 3,5 mm. En outre, ils n’ont que deux micros chacun, mais ils prennent toujours en charge la suppression active du bruit.

En outre, ceux-ci disposent de la base aptX, de sorte qu’ils ne peuvent pas correspondre à la qualité audio de leurs copains frères. La durée de vie de la batterie est cependant plus longue, 4,5 heures pour les écouteurs plus 18 heures depuis le boîtier (qui prend également en charge USB-C et le chargement sans fil).















Bowers & Wilkins PI7 en blanc et noir















Bowers & Wilkins PI5 en blanc et noir

Le Bowers & Wilkins PI7 vous coûtera 400 $ / 400 € / 350 £ tandis que le PI5 en coûtera environ la moitié, 250 $ / 250 € / 200 £. Les deux sont disponibles aujourd’hui en deux couleurs, blanc et charbon (vous pouvez reconnaître le PI7 par les reflets dorés sur les boutons et le boîtier). Suivez le lien Source si vous voulez une paire.

La source