Bowerbird imite le son des enfants qui jouent et des chiens qui aboient dans une vidéo incroyable

Le chant des oiseaux est toujours un son apaisant pour les oreilles. Mais avez-vous déjà identifié le chant des oiseaux comme déroutant et déconcertant ? Les oiseaux sont des créatures fascinantes et contribuent énormément à l’écosystème qui nous entoure. Parmi la myriade d’espèces que nous voyons exister, il y en a une qui peut sans doute être considérée comme la meilleure mimique du monde.

Les Bowerbirds de MacGregor, une espèce connue pour imiter une large gamme de sons, ont été capturés montrant leurs compétences dans les jungles de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le large éventail de sons que ces oiseaux peuvent émettre comprend des sons assez particuliers, tels que le son des enfants qui jouent, des parents frustrés et même les aboiements d’un chien.

Dans le clip qui a récemment émergé sur Twitter, on voit l’oiseau produire une variété de sons, dans le but d’attirer un partenaire d’accouplement. Tous les sons produits par l’oiseau ont été captés par lui ailleurs dans et hors de la forêt. Il y a un moment où l’oiseau gazouille en produisant le son d’une planche à découper. Il imite étrangement le son des voix des enfants pendant qu’ils jouent et le son des chiens qui aboient avec la même facilité. Ces oiseaux flamboyants iront clairement jusqu’au bout pour attirer des partenaires.

Wow, les sons que cet oiseau imite, tout simplement incroyables pic.twitter.com/jCdINar73y – Absolument Chavulous (@AbChav) 20 septembre 2022

Outre les bowerbirds, les lyrebirds d’Adélaïde sont également connus pour leurs talents d’imitateur. Une vidéo fascinante d’un Lyrebird est devenue virale sur Internet il y a quelques années, montrant l’oiseau australien imitant les sons de divers autres oiseaux. Ce qui est plus surprenant, c’est sa capacité à imiter les bruits artificiels.

Cette vidéo Lyrebird via @abcadelaide commence assez étonnant et devient extrêmement intense dans le troisième acte https://t.co/IVQEE3PBS2 pic.twitter.com/D0LFt8Efvn —Ketan Joshi (@KetanJ0) 4 octobre 2019

La vidéo a été partagée sur Facebook par le groupe de vidéos et de photos “Four Fingers Photography”. Comme mentionné, il a été tourné au zoo d’Adélaïde, basé à Adélaïde, en Australie. Le photographe basé en Australie a également partagé la vidéo sur YouTube.

