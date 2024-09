Bowen Yang dit que Sydney Sweeney voulait que « SNL » fasse des blagues sur les seins

Bowen Yang n’a que des éloges pour Sydney Sweeney, qui a accueilli Samedi soir en direct en mars.

Dans un épisode du 25 septembre de David Spade et Dana Carvey’s Voler sur le mur podcast, Yang a décrit Sweeney comme le genre « d’animatrice qui est entrée et a compris comment elle était déjà consommée et perçue », ce qui a rendu le travail des écrivains beaucoup plus facile. « Elle est venue et elle m’a dit : ‘S’il vous plaît, tout le monde fait des blagues sur mes seins.’ Elle suppliait pratiquement tout le monde », se souvient Yang.

« Sydney Sweeney et Bowen Yang sur ‘SNL' ».

Caro Scarimbolo/NBC



Carvey a partagé qu’il ne pensait pas que ce soit une « surprise » que Sweeney « était bon, mais c’est juste bien quand tout se passe de la bonne manière dans une série, car cela peut facilement aller dans l’autre sens. »

Sweeney était prête à jouer dans plusieurs sketchs qui mettaient en valeur son statut de reine de beauté de la génération Z, notamment « Droite de Bowen« , dans lequel Sweeney se laisse séduire par Yang, qui est secrètement hétéro. SNL Heidi Gardner, membre de la distribution, encourage Sweeney à poursuivre son béguin, car Yang « ne joue que gay dans la série parce que c’est un raccourci pour rire ».

Avant d’enregistrer « Bowen’s Straight », Yang se souvient avoir visité la loge de Sweeney pour « lui faire savoir : ‘Nous recrutons un coordinateur de l’intimité, et si à un moment donné vous êtes mal à l’aise, vous pouvez vous retirer. Si nous nous embrassons et que vous détestez pas de problème. Nous pouvons le couper.' » Sweeney a simplement répondu : « ‘Bowen, j’y vais. Euphorie.' »

Yang se souvient que Sweeney lui avait dit : « Tu vis le rêve de tout homme gay en couchant avec moi. » Le Île de Feu La star a pensé : « ‘Comment sais-tu ça ?’ Elle sait qu’elle a un pouvoir sexuel si brut que n’importe qui serait ravi de simuler une relation sexuelle avec elle. C’est tellement fou. » C’était un écho des commentaires qu’il avait faits à Stephen Colbert en août, selon lesquels Sweeney « sait qu’elle a tous les hommes sous les verrous ».

Peu après Sweeney’s SNL épisode, Yang est apparu sur Tard dans la nuit avec Seth Meyers, où il a dit à l’ancien scénariste en chef du programme de sketchs comiques qu’il se sentait toujours « un peu hétéro » après avoir joué le rôle romantique face à Sweeney et Gina Gershon. « Je pense que je comprends pourquoi Austin Butler a parlé comme ça Elvis pendant un moment après le film », a plaisanté Yang.

Certains ont critiqué la série pour avoir inclus plusieurs croquis tournant autour de l’apparence physique de Sweeney, surtout après qu’elle ait fait des commentaires dans Variété le mois où son épisode a été diffusé sur la « relation étrange que les gens entretiennent avec moi et sur laquelle je n’ai aucun contrôle ni mot à dire », ce qui, selon elle, la rend « plus à un niveau humain ».

Un particulier esquisser ce qui a attisé la colère, impliquait que Sweeney gagnait cent fois plus de pourboires en travaillant chez Hooters que ses collègues, interprétés par Chloe Fineman et Sarah Sherman. Mais si quelqu’un est responsable de la sexualisation de Sweeney, a expliqué Fineman lors d’un Voler sur le mur apparence, c’était elle.

« Je lui ai présenté l’idée des Hooters », a déclaré Fineman, « et elle m’a ensuite envoyé un message privé pour l’écrire, et ensuite nous avons eu tellement de problèmes pour avoir, par exemple, sexualisé Sydney Sweeney. » « Mais, » plaisanta Fineman avec un accent moqueur, « c’était ton pervers ici ! »

« Sydney Sweeney sur ‘Saturday Night Live' ».

Will Heath/NBC via Getty



Samedi soir en direct présentera sa 50e saison le 28 septembre. L’émission a récemment annoncé les animateurs et les invités musicaux des cinq premiers épisodes, parmi lesquels Michael Keaton, Chappell Roan et Stevie Nicks.