Bowen Yang applaudit à la suggestion selon laquelle il a attaqué Chappell Roan avec la parodie SNL Moo Deng

Après que Bowen Yang de Saturday Night Live soit apparu dans le rôle de la sensation virale de l’hippopotame pygmée Moo Deng dans la mise à jour du week-end de Saturday Night Live, certains sur les réseaux sociaux et dans les actualités ont suggéré qu’il se moquait ou attaquait Chappell Roan pour sa position sur la célébrité et le fandom toxique.

Plus précisément, Moo Deng de Yang faisait référence à la rapidité avec laquelle ils sont devenus célèbres et en même temps refusent de céder aux attentes des fans, fixant plutôt des limites claires.

« Oh bon sang. ‘Se moque’ ??? » il a écrit sur une diapositive publiée sur ses histoires Instagram qui présentait une image de lui sous le nom de Moo Deng et Variété titre de l’article, disant : « ‘SNL’ se moque de Chappell Roan alors que Moo Deng de Bowen Yang s’attaque à des fans fous. »

« Si ma position personnelle et l’article ne sont pas absolument clairs en termes de soutien, alors voilà, je suppose », a poursuivi Yang. « Tout ce qu’elle a toujours demandé était raisonnable et même dans ce cas, nous pouvons le relier à une autre histoire sur les limites ou autre. avoir besoin du tuyau… »

« Je suis l’hippopotame préféré de votre hippopotame préféré – et j’ai soif, soif. Croyez-moi, je ne serais pas dans cette position sans mes fans », a reconnu l’hippopotame pygmée de Yang. « Mais le harcèlement a été intolérable. Oh mon dieu, ils me jettent des coquillages et des bananes ! »