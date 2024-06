Bowen Yang a invité Tina Fey à son podcast. Il s’attarde toujours sur ce qu’elle a dit : NPR

basculer la légende Frazer Harrison/Getty Images

Une note de Joker animatrice Rachel Martin : Alors, je dois vous le dire, je prends la recherche très au sérieux. Mon équipe et moi passons des heures à parcourir les articles et les profils de nos invités, en essayant de les comprendre. C’est un travail sérieux. Et bien sûr, c’est ce que j’ai fait pour préparer ma conversation avec Bowen Yang.

Je connaissais déjà une grande partie de cela – comme le fait qu’il est le premier acteur sino-américain de la série Saturday Night Live. Et je connaissais les blagues intérieures de son podcast Les Culturistesqu’il anime avec son meilleur ami Matt Rogers.

Mais je dois aussi accepter le fait que les recherches pour cette interview étaient juste un bon moment. Parce que j’avais une excuse pour regarder un parcelle de clips SNL. L’iceberg qui a coulé le Titanic, le ballon espion chinois, le stagiaire du Tiny Desk Concert – les classiques de Bowen Yang, tous.

Mais même si je l’aime sur SNL, c’était la comédie romantique de 2022 Île de Feu ça m’a fait tomber amoureuse de lui. Il a transformé ce qui aurait pu être un rôle léger et facile en tant que meilleur ami qui n’entraîne jamais le gars dans quelque chose de déchirant, réel et joyeux. C’était donc pour moi un très grand plaisir de pouvoir parler à Bowen sur Joker.

Bowen Yang comme l’iceberg qui a coulé le Titanic sur un Saturday Night Live.

Mise à jour du week-end : l’iceberg lors du naufrage du Titanic – SNL

Youtube



Cette interview de Wild Card a été éditée pour des raisons de longueur et de clarté. L’animatrice Rachel Martin pose aux invités des questions sélectionnées au hasard à partir d’un jeu de cartes. Appuyez sur Lecture ci-dessus pour écouter le podcast complet ou lisez un extrait ci-dessous.

Question 1 : Quel a été le moment où vous étiez fier de vous lorsque vous étiez enfant ?

Bowen Yang : En première année — ou première année comme nous l’appelions au Canada, j’étais à Montréal à l’époque —, un jour, il y avait juste une classe à l’école où nous dessinions. J’avais des pastels et puis il y avait juste du temps de dessin non structuré, n’est-ce pas ? Classique de première année. J’ai dessiné un clown aux cheveux bleus, une fleur dans sa chemise, debout à l’extérieur du cirque, et puis il y avait une bulle sur le clown et il disait « Allô », votre salutation québécoise française, « Allô ».

Des trucs assez simples, non ? Mais apparemment, l’enseignante de l’époque a pensé que c’était si sophistiqué qu’elle l’a soumis à ce concours d’art et j’ai ensuite gagné 20 dollars canadiens. Et je pense que c’était un moment assez vital de validation créative pour moi en grandissant, et mes parents étaient très excités.

Martin: Vos parents pensaient-ils que vous alliez devenir un artiste, ou vous avez simplement abandonné cette idée ?

Yang : Non, ils ont vraiment insisté sur ce point et, pour une raison quelconque, l’art était un débouché créatif acceptable pour un enfant asiatique d’immigrés.

Martin: Ce sont les grands arts ! Les grands arts.

Yang : C’était les grands arts ! Et donc je pense qu’ils étaient très confus lorsque je me suis tourné des années plus tard vers la comédie d’improvisation et, par exemple, en racontant des blagues sur scène parce qu’ils disaient : « C’est complètement grossier ».

Question 2 : À quoi avez-vous appris à faire attention ?

Yang : Pouah. C’est vraiment quelque chose sur lequel je m’attarde depuis, oh, deux, trois mois ? Tina Fey est venue sur mon podcast et elle – d’une manière très ludique et si brillante – m’a critiqué pour avoir partagé mes vraies opinions sur les films sur le podcast et juste mes vraies opinions en général.









En gros, ce que disait Tina, c’est qu’il s’agit d’un enregistrement permanent. C’est comme si Internet était écrit au marqueur permanent. Et la phrase qui est devenue un peu virale à partir de là était sa phrase : « L’authenticité est dangereuse et coûteuse. »

Et je compte encore vraiment sur cette idée où j’ai toujours été un livre ouvert. J’ai toujours partagé mes réflexions de manière assez improvisée sur les choses et je ne les ai pas vraiment trop regrettées. Mais maintenant, je pense que je réévalue ce que cela signifie ou ce que cela vaut, à quel point cela vaut la peine d’être honnête sur tout. Mais en même temps, si vous commencez à vous autocensurer un peu, qu’est-ce que cela fait à votre idée de vous-même ?

Question 3 : Pensez-vous qu’il y a plus dans la réalité que ce que nous pouvons voir ou toucher ?

Yang : Ouais, définitivement, définitivement. Je suis généralement sceptique face aux choses. J’ai lu trop de livres de Carl Sagan à l’université. Mais j’ai l’impression qu’il existe cette méta-réalité ou quelque chose qui existe dans lequel les gens peuvent puiser parce que – je sais que la question n’implique pas nécessairement quoi que ce soit de surnaturel – mais nous avions un support pour le [Las Culturistas] podcast, Tyler Henry. Il est également connu par certaines personnes sous le nom de Hollywood Medium. Et, encore une fois, cela invite au scepticisme parce que vous vous demandez : que savait-il avant ? Et il m’a dit des choses qui étaient vraiment conceptuelles et pas nécessairement : « Oh, cette personne est dans cette autre dimension et elle essaie de vous communiquer cela. »

Pour moi, c’était comme : « Oh, ce que je retiens de vous, c’est que vous avez cet héritage de personnes qui n’ont pas pu partager leur vie ou que l’héritage est un peu flou. » Mon père a grandi dans une région rurale de Chine où la plupart de ses proches n’ont pas vraiment de papiers. Il n’y avait tout simplement pas d’arbre généalogique ni d’histoire sur laquelle s’appuyer, et personne ne savait lire, et personne n’allait à l’école, et il était même le premier de sa famille à aller à l’université.

Et donc ce que Tyler Henry disait en gros, c’était que vous êtes capable de mettre fin à ce cycle de un, honte, et deux, enregistrer d’une manière étrange. Par exemple, en étant vous-même et en étant comme un citoyen de ce monde où les gens suivent constamment les choses et les choses sont facilement enregistrées pour la postérité, cela devient en quelque sorte l’une de vos forces de motivation dans la vie. Et c’est quelque chose que j’ai adoré entendre. C’était très significatif à entendre car c’était emprunté à cet espace métaphysique mais en même temps cela s’applique à quelque chose que je peux faire maintenant et c’est à partir d’une réalité inobservable que j’aime en quelque sorte.

Vous voulez entendre toute cette conversation ? Ecouter l’épisode complet de Wild Card avec Rachel et Bowen Yang.