Bowen Schmidt Entertainment Attorneys est nommé cabinet national ELITE de l’année

SAVANNAH, Géorgie et ATLANTA, 10 novembre 2023–(FIL D’AFFAIRES)–En reconnaissance de l’excellence et de l’innovation en matière de services juridiques, Bowen Schmidt Entertainment Attorneys a été nommé cabinet ELITE de l’année lors du Crisp Annual Game Changers Summit 2023, la principale conférence nationale sur la croissance des cabinets d’avocats. Le prix reconnaît le développement transformationnel du cabinet basé à Savannah en matière d’expérience client, de leadership, d’implication communautaire et de culture d’entreprise.

Charles “Bo” Bowen, à gauche, et Ryan Schmidt, à droite, associés chez Bowen Schmidt Entertainment Attorneys, acceptent le prix national ELITE Firm of the Year lors du Game Changers Summit à Atlanta. (Photo/Croustillant)

Bowen Schmidt est le premier cabinet d’avocats en droit du divertissement à recevoir cet honneur. « Pour déterminer le lauréat du prix ELITE Firm of the Year 2023, nous avons sérieusement examiné les facteurs qui ont un impact sur une entreprise prospère, un leader influent et une véritable entreprise de l’année », a annoncé Crisp. “La candidature de chaque cabinet a été évaluée en fonction des résultats spécifiques qu’ils ont générés, de leur engagement envers leurs objectifs, et bien plus encore – et Bowen Schmidt Entertainment Attorneys l’a fait sortir du parc.”

« Ce prix témoigne du dévouement de notre équipe à renforcer l’esprit créatif grâce à l’excellence juridique », a déclaré Charles « Bo » Bowen, associé directeur du cabinet. “Nous sommes honorés d’être reconnus parmi des pairs aussi distingués et restons déterminés à placer la barre en matière de plaidoyer dans l’industrie du divertissement.”

Ce prix récompense Bowen Schmidt pour son engagement passionné auprès de ses clients, qui a abouti à l’élaboration de nouvelles normes industrielles liées à la protection des droits des créatifs. Il reconnaît également le cabinet comme un leader d’opinion national dans le domaine du droit du divertissement.

« Le succès de notre cabinet repose sur notre passion pour les arts et notre volonté inébranlable d’innover », a déclaré Ryan Schmidt, associé chez Bowen Schmidt. « Remporter le prix ELITE Firm of the Year au Game Changers Summit n’est pas seulement un honneur ; c’est une étape importante qui reflète notre quête incessante de justice pour nos clients créatifs. »

Plus de 2 500 professionnels du droit provenant de plus de 1 000 cabinets d’avocats à travers le pays se sont réunis à Atlanta les 2 et 3 novembre pour le Game Changers Summit, qui en est maintenant à sa cinquième année. L’événement annuel est connu pour rassembler les propriétaires de cabinets d’avocats les plus prospères et les plus influents du pays afin de partager des stratégies de croissance et de réussite.

À PROPOS DES AVOCATS DU DIVERTISSEMENT BOWEN SCHMIDT

Bowen Schmidt Entertainment Attorneys est un cabinet d’avocats de Savannah spécialisé dans le droit du divertissement et dont la mission est de protéger et de responsabiliser les activités artistiques des créatifs. Fondé par Charles « Bo » Bowen et Ryan Schmidt, le cabinet se consacre à fournir des solutions juridiques innovantes et un service personnalisé à tous les membres de l’industrie du divertissement. Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez https://bowenschmidt.com.

À PROPOS DU GAME CHANGERS SOMMIT

Le Game Changers Summit est la plus grande conférence sur la croissance des cabinets d’avocats du pays, organisée chaque année par Crisp. Il rassemble les esprits les plus avant-gardistes du secteur juridique pour partager des idées, des stratégies et des histoires de réussite. Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez https://info.crisp.co/game-changers-summit-2023.

