Bow Wow est sous le feu des critiques pour avoir déclaré qu’il manquait les soirées de Sean « Diddy » Combs, au milieu des problèmes juridiques et des allégations d’agression sexuelle du magnat de la musique en difficulté.

Le rappeur de « Let Me Hold You » a qualifié Combs de « gardien du jeu » alors qu’il déplorait l’absence du fondateur de Bad Boy Records de l’industrie.

« Comme le week-end des BET Awards, comme les deux derniers, ça ne me semblait pas bien », Bow Wow » a déclaré lors d’une apparition le 10 octobre sur le podcast « More to the Story »faisant référence aux BET Awards de juin et aux BET Hip Hop Awards de la semaine dernière.

« Il n’y a eu aucune motion, il n’y a pas eu de fêtes », a-t-il poursuivi. « Il n’y avait nulle part où aller. »

L’animateur Rocsi Diaz a ensuite interrompu Bow Wow pour souligner la différence entre les soirées étoilées de Combs et les « freak-offs » illégaux qu’il a été accusé d’orchestrer. (Le fondateur de Revolt a nié les allégations d’actes répréhensibles.)

« Pour mémoire, je suis parti avant 13 heures. [a.m.]! Je ne suis jamais resté ! » Diaz, 42 ans, a répondu après que Bow Wow ait précisé qu’il faisait référence à des événements de l’industrie auxquels ils avaient tous deux assisté dans le passé.

« Je n’ai participé qu’à deux soirées et je n’ai jamais vu un détraqué ! » a-t-elle ajouté.

Le rappeur de « Let Me Hold You », né Shad Moss, a également déclaré qu’il y avait un « trou » dans l’industrie musicale sans Combs. Getty Images pour Global Spin Awa

La star de « Like Mike », 37 ans, a en outre expliqué qu’il avait l’impression qu’il y avait un « trou » sans l’influence de Combs dans l’industrie musicale.

« J’ai dit : ‘Jermaine, il n’y a pas de fête' », se souvient Bow Wow, alors qu’il imitait être au téléphone avec le producteur de disques Jermaine Dupri, qui est aussi son mentor de longue date.

« Vous le ressentez. C’est comme un trou. Il était tout ce qu’il y avait de hip hop ! Donc, pour que cela disparaisse, vous n’auriez jamais pensé », a-t-il ajouté.

« Peut-il lire la pièce? » une personne a écrit sur X en réponse aux remarques de Bow Wow. FilImage

« Alors… personne d’autre que Diddy ne peut organiser une fête ? Je suis confus », a commenté un autre utilisateur de X. Marlon Reid / MÉGA

Alors que l’épisode circulait en ligne, les fans ont traîné le rappeur « Shortie Like Mine » – né Shad Moss – pour ses remarques sourdes après que Combs ait été accusé de trafic sexuel, de racket et de transport pour se livrer à la prostitution.

« Peut-il lire la pièce? » une personne posté sur X Dimanche.

« Alors… personne d’autre que Diddy ne peut organiser une fête ? Je suis confus », un autre utilisateur de X a écrit.

« Pourquoi dirait-il ça? » un troisième je me suis demandé.

Un quatrième a sonné« Compte tenu des circonstances actuelles, dire que c’est fou. »

Le fondateur de Bad Boy Records risque au minimum 15 ans de prison pour trafic sexuel, racket et transport en vue de se livrer à la prostitution. AFP via Getty Images

Combs a maintenu son innocence. La date de son procès est fixée au 5 mai. REUTERS

L’apparition du podcast de Bow Wow a été publiée le même jour que Combs, 54 ans, a fait sa première comparution devant le tribunal fédéral de Manhattan.

Le rappeur devenu magnat était soutenu par sa famille, dont sa mère, Janice Combs, et six de ses sept enfants, qui ont été photographiés arrivant ensemble.

La date de son procès est fixée au 5 mai. S’il est reconnu coupable, il risque au minimum 15 ans de prison.