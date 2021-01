Le rappeur, qui agit également sous son nom légal Shad Moss, avait reçu des réactions négatives sur les réseaux sociaux après avoir été vu dans des images sur scène semblant se produire pour une foule principalement sans masque à Cle à Houston.

Le maire de Houston, Sylvester Turner, a tweeté dimanche: « Ces événements qui sont programmés avec @BowWowPromoTeam aujourd’hui à Houston sont sur notre radar. »

« D’autres bars / clubs qui fonctionnent comme des restaurants, au-delà des exigences de capacité et de distanciation sociale, attendez-vous à des visites », lit-on dans le tweet. «Aujourd’hui, nous signalons 1964 nouveaux cas et 17 décès supplémentaires».

Moss a répondu à l’appel sur Twitter.

« Il est prudent de dire que le maire de Houston déteste mes tripes », a-t-il tweeté. «Je ne peux pas croire que je sois responsable de tout un week-end. C’est ridicule.

Turner a tweeté qu’il n’avait pas personnellement de problème avec Moss.

« Permettez-moi d’être très clair. Je n’aime pas @BowWowPromoTeam », a tweeté le maire. « Alors que la ville est au milieu de cette pandémie près de 2000 infectés et 17 mourants hier, ce n’est pas le moment des concerts. Aidez-nous à surmonter ce virus et faites votre truc. De même pour les autres bars et clubs. »

Mardi, Moss a tweeté: « Voici la vérité: ma seule déclaration. »

« 1. Ce n’était pas un concert de bow wow. J’ai simplement fait un couplet pour t’aimer. Et je suis retourné à ma section et j’ai simplement remis mon masque », a-t-il tweeté. « 2. Je n’ai pas répété je n’ai pas été payé pour quoi que ce soit. C’était le 30e week-end de mes garçons et je suis tombé amoureux.

« 3. Je m’excuse si j’ai fait quelque chose de mal. J’adore la ville de Houston. Je la considère comme une deuxième maison. Un endroit où je vais pendant mon temps libre », at-il ajouté. « 4. Désolé auprès du maire pour toute confusion. Je comprends l’époque dans laquelle nous vivons, alors je m’excuse. »