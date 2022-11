Bow Wow parle de “Après le bonheur pour toujours”

Votre ex peut-il vous aider à trouver un nouvel amour ? C’est la question à laquelle l’émission de rencontres de BET “After Happily Ever After” tente de répondre et nous avons discuté avec l’animateur de l’émission Bow Wow de tout ce que la série a à offrir !

Bow Wow explique pourquoi il est heureux d’être l’hôte et de ne pas sortir avec “After Happily Ever After”

Mettant en vedette des personnes dans des relations à long terme qui se sont terminées par un divorce ou une séparation, “After Happily Ever After” présente des ex qui jouent les entremetteurs pour leurs anciens partenaires dans l’espoir de les aider à lâcher prise, à passer à autre chose et à retrouver l’amour.

L’émission présente Peter Gunz, Tara Wallace, Amina Buddafly, Jeremy Meeks, Melissa Meeks et “Mike Mike” Phillips parmi le groupe principal de dateurs et d’ex, tandis que l’actrice/chanteuse Shar Jackson, le comédien/acteur/animateur Gary “G Thang” Johnson , Personnalité YouTube / Influenceuse des médias sociaux / Modèle Jayla Koriyan, et bien d’autres rejoignent l’expérience de rencontre audacieuse pour retrouver l’amour.

Nous avons parlé avec l’hôte, “M. 106 & Park” lui-même, Bow Wow, pour expliquer pourquoi il était plus heureux d’animer “After Happily Ever After” que d’être un membre de la distribution, comment la série est pleine de courbes et comment il se prépare à ce que sa fille Shai devienne adolescente et commence datant bientôt.

Découvrez l’interview ci-dessous:

Voici plus d’informations sur les couples à la recherche de leur nouvel amour dans “After Happily Ever After”:

PETER GUNZ (Dateur/Ex), TARA WALLACE (Dateur), AMINA BUDDAFLY (Ex) :

Tara Wallace est coach d’étiquette, actrice et animatrice actuelle de Soul Food avec Tara Wallace. Tara a d’abord attiré l’attention du public lorsqu’elle a commencé à sortir avec Pierre ; leur relation a duré 13 ans. Le rappeur Peter Gunz, nominé aux GRAMMY® Awards, est surtout connu pour avoir fait partie du duo hip-hop “Lord Tariq et Peter Gunz”. Peter admettra qu’il est plus souvent associé à son triangle amoureux présenté sur Love & Hip Hop: New York, avec Tara et Amina Buddafly. Amina Buddafly est une auteure-compositrice-interprète R&B qui est devenue célèbre en tant qu’ancienne membre du groupe féminin Black Buddafly. Elle et Peter ont été mariés pendant cinq ans.

JEREMY MEEKS (Dateur) & MELISSA MEEKS (Ex):

Le mannequin et acteur Jeremy Meeks est devenu viral lorsque sa photo a frappé les réseaux sociaux et lui a valu le titre de Hot Felon. Melissa Meeks est une infirmière autorisée qui a rencontré Jeremy en 2008. Ils ont été mariés pendant neuf ans et ont un enfant ensemble.

NICOLE WARD (Dateur) & “MIKE MIKE” PHILLIPS (Ex):

Nicole Ward dirige une entreprise de camionnage et de logistique prospère à Atlanta, en Géorgie. Elle a rencontré le producteur de musique et écrivain, “Mike Mike” Phillips, lors d’une fête de l’industrie et les deux ont été mariés pendant cinq ans. “Mike Mike” est bien connu pour ses multiples tubes comme “Whoot, There It Is” du groupe 95 South et “Tootsee Roll” des 69 Boyz.

AMARACHI ODINMA (Datateur) & UGO MADUKA (Ex):

Amarachi Odinma est une mannequin/journaliste grande taille à succès. Ugo Maduka est un conférencier motivateur, auteur, acteur de télévision et propriétaire de ligne de mode établi qui a volé du Nigéria vers l’Amérique pour trouver Amarachi après l’avoir vue en direct à la télévision. Les deux ont été mariés pendant quatre ans et partagent deux enfants.

PAM TAYLOR (Datateur) & TROY TAYLOR (Ex):

Pam et Troy Taylor étaient des amoureux du lycée qui se sont rencontrés à l’église. Troy est une infirmière praticienne et Pam est une technicienne en pharmacie agréée qui est ravie de recommencer à sortir ensemble. Partageant quatre enfants, Pam et Troy résident tous deux à Covington, en Géorgie.

JUSTIN VORISE (Dateur) & NANI RIVERO (Ex):

Justin Vorise et Nani Rivero se sont rencontrés au lycée et continuent de coparentalité avec succès un fils ensemble dans le sud de la Californie.

“After Happily Ever After” est diffusé les mercredis à 22 h HE / PT sur BET.