Bow Wow dit qu’il y a un « trou » sans les fêtes de Diddy

Bow Wow s’exprime sur Sean « Diddy » Combs au milieu de son arrestation.

« Je n’aurais jamais pensé que je verrais les choses comme ça », a récemment déclaré le rappeur lors d’une apparition sur l’émission Plus sur l’histoire podcast avec Rocsi Diaz. « Il est comme le gardien du jeu, au point que le week-end des BET Awards, comme les deux derniers, cela ne semblait tout simplement pas bien parce qu’il n’y avait pas de mouvement, il n’y avait pas de fête. »

Même s’il n’a pas mentionné les soirées de folie sexuelles de Combs, Bow Wow a poursuivi : « C’est comme un trou. Il était un véritable gardien de l’alcool et des clubs. Il était tout ce qui était hip-hop. Donc, pour que cela disparaisse, vous n’y avez vraiment jamais pensé. Surtout quand vous considérez quelqu’un comme quelqu’un que vous avez étudié, quelqu’un que vous avez idolâtré.

Diddy a été arrêté le mois dernier à New York et les procureurs fédéraux de Manhattan l’accusent de diriger une entreprise criminelle centrée sur son « schéma omniprésent d’abus envers les femmes ».

L’acte d’accusation, obtenu par Panneau d’affichagecomprend des allégations d’abus sexuels, accusant le rappeur et le directeur musical d’avoir mené un complot de racket comprenant le trafic sexuel, le travail forcé, les enlèvements, les incendies criminels et la corruption. S’il est reconnu coupable de ces accusations, Combs encourt une peine minimale de 15 ans de prison et une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité. Diddy a plaidé non coupable et son avocat, Marc Agnifilo, a maintenu l’innocence de son client.

Dans une vidéo obtenue par CNN plus tôt cette année et daté du 5 mars 2016, Combs semble avoir poussé son ancienne partenaire de longue date, Cassie Ventura, au sol près d’un ascenseur, lui a donné plusieurs coups de pied alors qu’elle est allongée sur le sol et l’a traînée dans un couloir. Le contenu de la vidéo reflète une allégation d’agression formulée par Ventura dans le cadre d’un procès désormais réglé qu’elle a intenté contre Diddy en novembre.

Le magnat de Bad Boy s’est vu refuser à plusieurs reprises une caution et restera derrière les barreaux jusqu’au début de son procès en mai 2025.