Bow Wow dit qu’il n’entend pas les «cloches de mariage» de son ex Joie Chavis et Diddy – Regardez

Bow Wow a été interrogé sur la relation de son ex Joie Chavis avec Diddy, et le rappeur a clairement indiqué qu’il ne pensait pas que ce nouveau couple durerait.

Bow Wow, 34 ans, ne croit pas beaucoup en l’avenir de son ex-petite amie Joie Chavis‘ romance avec Diddy, 51. « Je ne pense pas que ça ira aussi loin », a déclaré Bow Wow TMZ à l’aéroport de LAX jeudi (30 septembre) lorsqu’on lui a posé des questions sur le nouveau couple. Bow Wow, qui partage une fille de 10 ans Mousse de Shai, avec Joie, a cité ses années d’expérience en tant qu’amis avec Diddy pour expliquer pourquoi le rappeur et son ex ne finiront pas ensemble.

« Seulement parce que quand vous connaissez quelqu’un depuis l’âge de 13 ans… dit de Diddy. « Ça ne va pas être pas de cloches et de chapelles de mariage et pas de trucs comme ça. »

Le rappeur « Let Me Hold You » a également décrit ses relations avec Joie et Diddy comme « cool ». Il a dit TMZ, « Même avec ma fille, c’est ma moindre préoccupation. Mes bébés mamans, on se refroidit. Moi et mec, on est cool. Tout le monde a grandi et tout le monde peut faire ce qu’il veut. Alors que Bow Wow s’éloignait des journalistes, on lui a demandé s’il se sentait « intimidé » par le fait que Diddy soit avec sa fille. « La vie est trop courte. La vie est faite pour être vécue, donc vous ne pouvez pas vraiment insister sur les choses que vous ne pouvez pas contrôler », a répondu la star. « C’est comme ça que je bouge.

Bow Wow a parlé pour la première fois de la relation de Joie et Diddy quelques jours avant de se faire arrêter TMZ lors d’un entretien avec le émission matinale WGCI. Dans cette conversation, Bow Wow a révélé qu’il avait eu une conversation téléphonique avec Diddy à propos de sa sortie avec Joie qui a duré plus d’une heure. « Je voulais le tuer », a plaisanté Bow Wow à propos du premier apprentissage de la relation, avant d’ajouter, « c’est toujours une ligne de respect, c’est donc quelque chose dont nous avons parlé en privé. J’ai entendu sa paix, j’ai entendu sa paix, ils ont entendu la mienne. Et nous allons en rester là.

Joie et Diddy ont déclenché des rumeurs de romance pour la première fois lorsqu’ils ont été vus en train de s’embrasser sur un yacht sur les eaux de Capri, en Italie, début septembre. Quelques jours plus tard, le couple a été photographié à bord d’un autre yacht de luxe en Italie. Ils semblaient avoir une conversation pleine de rires et se sont installés ensemble dans une tenue de temps chaud, puis les deux seraient partis déjeuner ensemble.

En plus de sa fille Shai, Joie est une mère à fils Hendrix Wilburn, 2, avec ex Futur. Avant de commencer à sortir avec Diddy, Joie était liée de manière romantique à Abou « Bu » Thiam, qui est musicien Akonle frère de.