Mettons une chose au clair: il n’y a pas de mal Beyoncé vidéo.

Depuis qu’elle s’est lancée dans sa carrière solo avec la sortie de Dangereusement amoureux en 2003, l’ancien L’enfant du destin La chanteuse n’a pas abandonné les visuels époustouflants pour accompagner son flux constant de succès, s’assurant toujours qu’elle monte la barre dans le processus. Après tout, c’est la femme qui a changé la donne avec cette digital drop – l’album éponyme de 2013 surprise qui avait déjà des clips vidéo filmés sous un manteau impressionnant de secret.

Au fil des ans, son art est passé de simples vidéoclips à des longs métrages, comme limonade en 2016 et Le noir est roi en 2020, laissant aux fans une collection extrêmement excellente d’œuvres d’art sonores pour se délecter (et ses contemporains ont du mal à suivre). Et donc, quand on essaie de classer ses nombreux clips, c’est comme se fendre les cheveux pour séparer l’incroyable de ce qui est simplement exceptionnel. Faites-nous confiance, nous savons par expérience.