Boutique Vox : Achetez la marchandise officielle Vox aujourd’hui

Nous sommes heureux d’annoncer que Vox a relancé notre magasin de produits dérivés. Vous pouvez trouver la vitrine ici. Notre « capsule classique » a quelque chose pour tous les fans de Vox dans votre vie – des chandails à col rond aux grenouillères pour bébé en passant par une casquette de baseball adaptée à tous.

Nous nous sommes associés à Fourthwall pour l’exécution et l’expédition afin de maintenir nos normes d’approvisionnement éthique en matériaux. Fourthwall travaille exclusivement avec des partenaires de fabrication et d’exécution avec un approvisionnement éthique solide et des pratiques de travail équitables.

Faites-nous savoir si vous avez de nouvelles idées, ou comment nous nous en sortons, avec ce formulaire, et veuillez voir ci-dessous pour une brève FAQ.

Si j’achète maintenant, mes produits seront-ils là à temps pour les vacances de 2022 ?

Oui. Chaque article est fabriqué sur commande, et cela peut prendre environ 7 à 10 jours pour recevoir aux États-Unis, ou deux semaines pour recevoir à l’international. Il nous reste encore du temps!

Puis-je recevoir ma commande à l’international ?

Oui. De Fourthwall : « Les commandes internationales peuvent être soumises à des taxes à l’importation, des droits de douane et d’autres frais de douane. Les frais varient selon les pays et, pour le moment, nous ne sommes pas en mesure de les calculer à l’avance. Pour plus d’informations sur les politiques douanières de votre pays, veuillez contacter votre bureau de douane local. Si de tels frais sont effectivement imposés sur votre colis, vous êtes responsable de son paiement.

J’ai besoin d’un retour, d’un remboursement ou d’un remplacement. Qui dois-je contacter ?

Veuillez contacter Fourthwall via cette adresse e-mail ou en appelant le 1-833-484-9255. Vous pouvez lire leur politique de retour ici.