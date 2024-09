Boutique phare du Paris Saint-Germain / oftn studio

© Yongjoon Choi

Description textuelle fournie par les architectes. Le Paris Saint-Germain (PSG) est un club de football basé à Paris, en France, qui étend sa culture footballistique à des produits lifestyle, notamment des vêtements et des articles de sport. En raison de l’intérêt considérable porté au club et à ses joueurs en Corée, le PSG a ouvert un espace à grande échelle près de Dosan Park à Séoul.

L’espace s’étend sur quatre étages : le premier étage sert de café/bar, le deuxième présente les produits PSG, le troisième accueille des collaborations éphémères et le quatrième sert de bureau. Le design vise à fusionner des éléments locaux et mondiaux en créant une « place verticale », inspirée de l’expérience de flâner dans les rues de Paris et d’explorer ses différentes boutiques.

Le concept consiste à proposer un contenu différent à chaque étage, rendant l’expérience du visiteur dynamique et engageante. Le premier étage, qui fonctionne comme un café pendant la journée et un bar la nuit, est conçu avec un éclairage flexible qui s’adapte aux différentes ambiances. De grandes fenêtres brouillent les frontières entre l’intérieur et l’extérieur, tandis que l’espace lui-même évoque une atmosphère classique et rétro. Il accueille également des soirées de visionnage des principaux matchs du PSG, apportant une ambiance de pub parisien à Séoul.

Le deuxième étage est consacré aux produits dérivés du PSG, avec un design inspiré des vestiaires et des salles d’attente pour évoquer l’esprit du football. Des éléments en bois et en métal se mélangent pour souligner le mélange du passé et du présent, mettant en valeur l’identité et les valeurs de la marque.

Le troisième étage, qui représente le futur, présente un design minimaliste avec du béton et du métal apparents, ce qui le distingue des étages inférieurs. C’est un espace polyvalent pour les événements, les collaborations et la personnalisation uniforme, avec un éclairage mobile et des unités d’affichage modulaires pour adapter l’espace selon les besoins. Les luminaires et les écrans cinétiques améliorent encore l’expérience interactive.

L’ensemble du projet repose sur l’intégration verticale de l’identité de marque du PSG, permettant aux visiteurs d’interagir avec différents types de contenu sur tous les étages. La conception vise à favoriser l’utilisation à long terme de l’espace, dans le but de renforcer le lien entre la marque PSG et sa communauté de fans.