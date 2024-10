Boutique John Hardy / Blancostudio & Kalpa Taru

© Pempki

Description textuelle fournie par les architectes. Conçu par Blanco Studio et réalisé par Kalpa Taru, le design d’intérieur de l’atelier de John Hardy à Mambal, Bali, est un mélange puissant entre design moderne et savoir-faire patrimonial qui élève la collection de bijoux de John Hardy exposée sous la structure en bambou.

Étant donné que l’architecture originale s’inspire des textures, des formes et des hauteurs des rizières, Conchita Blanco était convaincue que le design intérieur devait émerger de la densité des bois, en tant que partie intégrante du bâtiment lui-même.

Plan – 1er niveau

La collaboration entre Blanco Studio et Kalpa Taru comprend deux zones dans l’atelier ; la salle de réception et la galerie de bijoux du bâtiment principal. Sur les couches de bois ; vitrines, vitrines, coachs, bureaux et lampes flottent.

Fabriquées par Kalpa Taru, les vitrines reposent sur une colonne centrale en bois, également un tiroir, qui permet aux comptoirs de s’étendre dans les airs. De plus, les vitrines et les vitrines contiennent leurs propres lumières, soigneusement pensées pour séparer les bijoux de l’arrière-plan, les plaçant devant les yeux du client et dissipant toute distraction due aux câbles inexistants.