Bouteilles économiques : un expert révèle comment trouver le vin au meilleur rapport qualité-prix

Nous y avons tous été. Debout devant un mur de vins, essayant de déterminer non seulement quel cépage de vin acheter, mais aussi quel vin spécifique acheter, tout en déterminant lesquels sont une bonne affaire et lesquels ne le sont pas. Trouver du bon vin à un bon prix demande un peu de pratique mais ce n’est pas impossible.

Vin bon marché ou bon rapport qualité-prix

Un bon point de départ est de savoir que ce sont des vins bon marché, et puis il y a valeur vins. Les vins bon marché ne vous coûteront peut-être que quelques dollars, mais leur qualité est discutable. Les vins de valeur, en revanche, peuvent avoir une large gamme de prix, allant de véritablement bon marché à plutôt cher, mais ils sont surlivrés, quel que soit leur prix. Cara Patricia est sommelière et copropriétaire du San Francisco’s DécantSF et a récemment partagé quelques conseils d’achat de vin de valeur par e-mail. « Si [the price] Cela semble trop beau pour être vrai, ça l’est », a-t-elle déclaré. « Le vin peut être bon marché, mais cela a un coût. »

Déterminer les vins qui représentent un excellent rapport qualité-prix peut s’avérer difficile, même pour les consommateurs de vins avertis. C’est pourquoi des personnes comme Patricia ont des emplois qu’elles aiment. (Conseil de pro : les bouchons en liège plutôt que les capsules à vis ne signifient pas nécessairement un meilleur vin.) Le vin est une vaste catégorie à laquelle des personnes telles que les sommeliers et autres professionnels du vin consacrent leur vie.

Acheter du vin peut être intimidant pour de multiples raisons, mais la devise du vin de Patricia est « buvez pour vous-même », et DecantSF est connu pour son approche détendue visant à connecter les gens avec des vins qu’ils adoreront, sans même un soupçon de prétention. En tant qu’entreprise appartenant à des femmes et à des homosexuels, la priorité absolue de DecantSF est l’inclusivité, y compris en matière de budget.

En utilisant l’expertise en vin de Patricia et son attitude conviviale pour le consommateur, voici sept stratégies sur la façon d’acheter les vins au meilleur rapport qualité-prix.

1. Achetez local

« Vous n’allez pas trouver un expert en vin dans un magasin à grande surface », a déclaré Patricia. « Achetez dans des boutiques où se trouvent les experts » et vous aurez accès à une richesse de connaissances perfectionnées au cours de nombreuses années d’études, d’évaluation et, plus important encore, en buvant vin. Les professionnels du vin ont eux aussi souvent un budget limité. « Allez dans un magasin et demandez des choix au personnel qui correspondent à votre budget », a conseillé Patricia. « Si vous recherchez des vins à moins de 25 $, demandez les vins préférés du personnel, car c’est probablement ce qu’ils boivent le plus souvent à la maison. »

« Chez DecantSF, nous goûtons tout à l’aveugle avant de l’apporter dans le magasin, et la section la plus difficile à goûter à l’aveugle est celle de nos vins les moins chers », a déclaré Patricia. « Nous vraiment Nous voulons que ces vins offrent plus de valeur et de délices, nous sommes donc très pointilleux sur ce que nous apportons. Nous stockons nos propres maisons avec ces vins, ils doivent donc être bons ! »

Un bon magasin de vins local offrira son expertise. Beaucoup organisent également des dégustations hebdomadaires ou mensuelles pour vous permettre d’essayer avant d’acheter. Ariel Skelley/Getty Images

2. Connaissez votre prix



Vous avez parfaitement droit à votre budget et ne devriez jamais vous sentir gêné par ce que vous cherchez à dépenser. Les professionnels du vin ont affaire au quotidien à des personnes dont le budget se chiffre en dizaines de dollars, ainsi qu’à des personnes dont le budget se chiffre en dizaines de milliers de dollars. Quoi qu’il en soit, ils sont prêts à jouer les entremetteurs et sont très fiers de connecter les gens aux bonnes bouteilles, quelles que soient les considérations budgétaires.

Certains magasins de vin locaux comme DecantSF proposent des offres et des réductions sur les vins si vous adhérez à un programme d’adhésion. DécantSF

« Si j’ai appris une chose en tant que sommelière de restaurant et propriétaire de magasin, c’est : allez droit au but et soyez honnête avec ce que vous recherchez », a déclaré Patricia. « Soyez franc avec ce que vous voulez », surtout si vous travaillez avec un budget serré. Par exemple, elle suggère de commencer par quelque chose comme : « Je recherche un vin rouge à moins de 30 $. J’ai déjà apprécié des vins comme X, Y et Z et j’aimerais quelque chose de similaire. Avez-vous des suggestions ? Vous êtes plus susceptible de vivre une expérience de magasinage de vin positive si vous ouvrez votre magasin avec honnêteté.

3. Évitez les tendances du vin

« Méfiez-vous des modes, des chouchous d’Instagram ou du marketing flagrant », a déclaré Patricia. Des sommes disproportionnées en matière de marketing sont consacrées à une fraction seulement des vins du monde. (Vous regarde, Whispering Angel.) La plupart des producteurs de vin de qualité supérieure préfèrent garder leur argent dans les vignobles et les caves, produisant ainsi d’excellents vins. Ils s’appuient sur leurs propres salles de dégustation, ainsi que sur les sommeliers et le personnel des cavistes pour faire le marketing à leur place, basé sur le véritable plaisir des vins, plutôt que sur des publicités coûteuses et des parrainages avec des influenceurs. « Il y a souvent un supplément sur les vins les plus frais ou les plus chauds », a déclaré Patricia, « et vous pouvez savoir quand une grande partie de l’argent est consacrée au marketing plutôt qu’au produit. »

Orange ou vins ambrésCependant, les tendances en matière de vins méritent d’être étudiées pour des sélections d’un excellent rapport qualité-prix.

Le vin à la mode peut vous coûter plus cher, surtout lorsqu’il est en proie à sa tendance. Mais cela ne veut pas dire que vous devez les éviter complètement. Vins de Géorgie

4. Sortez la carte du monde

Devenir sommelier a beaucoup à voir avec la géographie, ce qui est une autre bonne raison de les mettre à votre service lorsqu’il s’agit de trouver des vins d’un bon rapport qualité-prix. Vous n’avez pas besoin de connaître toutes les petites régions viticoles, ni même toutes les grandes régions viticoles, mais vous pouvez vous rendre service en apprenant à connaître quelques régions importantes pour les styles ou les raisins que vous aimez le plus, puis en apprenant à connaître leurs voisins.

« Recherchez les régions qui se situent juste en dehors des régions connues », a déclaré Patricia. « Peut-être que le Sancerre devient un peu trop cher, mais il y a plein de délicieux sauvignons blancs de Touraine à essayer. Les prix de la Napa Valley sont insensés ! Essayons plutôt quelque chose des contreforts de l’El Dorado. »

Madroña n’est que l’un des nombreux grands producteurs de vin que vous trouverez dans les contreforts d’El Dorado. Vignobles Madroña

Il peut également être utile de savoir quelles régions du Nouveau Monde ou d’autres régions émergentes produisent des vins de style similaire à ceux de certains des plus gros frappeurs, car ce sont souvent des endroits qui offrent trop de prix pour leur niveau de prix. Si vous aimez les gros cabernets sauvignons de Bordeaux ou de Napa Valley, recherchez les gros rouges de Chili ou Etat de Washington pour économiser de l’argent sans sacrifier la qualité. Les chardonnays opulents ne se limitent pas non plus à la France et à la Californie, avec de magnifiques expressions adaptées au portefeuille provenant de Australie et Afrique du Sud.

5. Explorez les vins d’entrée de gamme

Les producteurs de vin les plus célèbres du monde le sont devenus pour avoir produit certains des vins les plus légendaires au monde, qui coûtent le plus cher. Mais ce sont très rarement les seuls vins qu’ils produisent, et la plupart proposent des bouteilles provenant de régions viticoles plus vastes et moins chères que leurs meilleures cuvées.

« Vous aimez le riesling sec Grosses Gewächs mais vous ne pouvez pas débourser 100 $ ? Essayez un riesling sec Trocken du même domaine pour un quart du prix », a déclaré Patricia. « Vous aimeriez pouvoir faire des folies avec Puligny-Montrachet ? Essayez le Bourgogne Blanc de votre producteur préféré, qui peut souvent être un assemblage de fruits déclassés provenant de vignes plus jeunes. »

Le riesling Trocken est similaire au riesling sec Grosses Gewächs, mais à une fraction du prix. Héros du Riesling

En plus d’examiner plus largement la carte des vins, il peut également s’avérer une stratégie financière judicieuse d’essayer des raisins moins célèbres provenant de producteurs très célèbres. « Essayez différents cépages de producteurs réputés », a déclaré Patricia. « Vous aimez un Barolo en particulier ? Essayez leur Barbera d’Asti et obtenez la même excellente vinification avec un raisin différent qui coûte beaucoup moins cher à faire. »

6. Envisagez de devenir membre d’un club de vin

Certains cavistes proposent des offres d’adhésion qui valent la peine d’être étudiées. « Il y a généralement des réductions pour les membres et vous obtenez beaucoup plus de variété à chaque période que si vous étiez membre d’un club de vignoble », a déclaré Patricia. « Par exemple, les membres des clubs de bouteilles de DecantSF bénéficient de 10 % de réduction sur toute nouvelle commande de vins présentés dans les clubs, d’une dispense des frais de bouchon pour les bouteilles de boisson en magasin, de vols de vins gratuits, de réductions sur les cours, les préventes et d’autres avantages. »

Quant aux adhésions ou abonnements au vin en ligne, elle a conseillé de faire preuve d’un scepticisme sain. « Éloignez-vous des clubs de vin uniquement en ligne qui veulent que vous soyez un » investisseur « , ou utilisez un quiz algorithmique au lieu d’un sommelier pour correspondre à vos préférences, ou garantissez une caisse de vin à un prix bien trop bon marché », a déclaré Patricia. « Ce sont souvent des vins de moindre qualité utilisant des fruits produits en masse et une main-d’œuvre exploitée qui sont assemblés et mis en bouteille sous des noms fantaisistes. Vous pouvez aussi bien acheter dans l’étagère du bas chez Walmart. »

Rien ne vaut un grand magasin de vin local, mais si votre région en manque, un club de vin en ligne sophistiqué suffira. Les initiés du vin

7. Achetez du vin en gros

L’achat en gros est une stratégie séculaire et permettant d’économiser de l’argent, et cela ne s’arrête certainement pas au vin. « Achetez plus, économisez plus », a déclaré Patricia. « Par exemple, DecantSF offre une remise de 5 % sur six bouteilles ou une remise de 10 % sur plus de 12 bouteilles. » Vous pouvez également économiser sur les frais d’expédition ou de livraison en faisant le plein de vin plusieurs fois au cours de l’année, plutôt que de sortir chercher une bouteille pour chaque occasion qui en a besoin. Des bouteilles de plus grand format, comme des magnums, ou même du vin en boîte – oui, je l’ai dit – provenant de producteurs réputés peuvent vous faire économiser de l’argent.