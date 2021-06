Bouteilles cassées, marteaux et poings américains trouvés dans les écoles alors que les flics sont aux prises avec une vague de violence étudiante

Des bouteilles cassées utilisées comme armes, des marteaux et des coups de poing américain sont retrouvés dans les écoles alors que les flics sont aux prises avec une vague de violence étudiante.

Des enseignants effrayés ont été contraints d’appeler la police après que des élèves les aient menacés de blessures physiques.

Des enseignants effrayés ont été contraints d’appeler la police après que des élèves les aient menacés (stock image) Crédit : Getty

Les éducateurs disent qu’ils ont été confrontés à des enfants avec de l’acide, de l’eau de Javel, des armes à feu, des couteaux et des marteaux, tandis que dans le Hertfordshire, les flics ont trouvé des bouteilles cassées, des marteaux à griffes, des règles aiguisées, des couteaux papillon et un taser, a rapporté Sunday People.

Pendant son séjour dans le Cambridgeshire, la police a découvert des enfants avec des battes de baseball, des chaînes et des coups de poing américain.

L’enseignant David Simmons – qui a été menacé par un élève avec un couteau – a déclaré : « Les jeunes ne comprennent pas l’effet de porter des couteaux.

« Ils sont de plus en plus jeunes et les membres de gangs les recrutent pour transporter de la drogue. »

Le fils de la militante Theresa Cave a été poignardé à mort à Redcar, North Yorks en 2003.

Elle a déclaré: « Il n’y a pas assez d’éducation dans les écoles, rien n’a changé au cours des 18 dernières années.

« Les jeunes sont laissés au coin des rues sans aucune estime d’eux-mêmes, ils finissent par porter des couteaux.

« Cela devient incontrôlable. Le gouvernement doit trier le financement des organisations caritatives afin que nous puissions travailler avec ces enfants. »

Selon les chiffres de 10 forces de police à travers le Royaume-Uni, 27 enfants ont été arrêtés 50 fois ou plus avant d’avoir 18 ans.

Un garçon de 17 ans en Northumbrie a été arrêté 162 fois, après avoir commis une première infraction alors qu’il n’avait que 13 ans.

Entre 2017 et avril de l’année dernière, des flics ont été appelés pour 1 550 signalements d’enfants armés de couteaux à l’école, a rapporté Sunday People.