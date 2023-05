Bousculez la routine estivale en vous amusant à Primrose Farm – Shaw Local

Il est temps de revenir à l’essentiel cet été à Primrose Farm à St. Charles. Découvrez comment faire du beurre, baratter votre propre crème glacée et regarder du pop-corn grésiller sur un poêle à bois, ainsi que d’autres expériences formidables à la ferme en activité du St. Charles Park District.

« C’est une chance d’en savoir plus sur la provenance des aliments », a déclaré Patty Green, superviseure des programmes agricoles pour le district de St. Charles Park.

Elle et son personnel proposeront de nouveaux cours amusants cet été en commençant par Better with Butter de 13 h à 14 h 30 le vendredi 9 juin. Apprenez à faire du beurre à partir de zéro et d’excellentes façons d’infuser de la saveur dans votre beurre. L’inscription est obligatoire. Les frais de cours sont de 5 $ par personne.

Après avoir fouetté du beurre, assurez-vous de consulter le programme Ice Cream Social mettant en vedette l’art de faire de la crème glacée. Les participants apprendront les étapes nécessaires à la fabrication de la crème glacée, en commençant par le lait frais d’une vache jusqu’à la fabrication d’une gâterie glacée. Chaque participant aura la chance de déguster son propre sundae. L’événement aura lieu le vendredi 7 juillet de 13 h à 14 h 30. L’inscription est obligatoire. Le coût est de 5 $.

En août, le personnel enseignera les étapes pour faire du maïs parfaitement éclaté sur un poêle à bois. Les participants peuvent ajouter des garnitures et des saveurs à leurs grains éclatés au Pop In for Popcorn de 13 h à 14 h 30 le vendredi 4 août. L’inscription est obligatoire. Le coût est de 5 $ par personne.

Ces cours sont conçus pour tous les âges et sont parfaits pour qu’un parent, un enfant, des grands-parents et des petits-enfants puissent profiter d’une gâterie le vendredi après-midi et passer du temps à visiter les animaux de la ferme en activité.

Il y aura des grignotages à une nouvelle activité à la ferme appelée Goats on the Go cet été. Les participants auront l’occasion d’interagir avec les chèvres naines nigérianes de la ferme alors qu’ils tentent d’emmener les chèvres pour une promenade estivale dans la cour de la ferme.

« Promener une chèvre n’est pas la même chose que promener un chien », a déclaré Green, ajoutant que les chèvres s’arrêteront probablement pour grignoter de l’herbe et pourraient même essayer de grignoter des lacets.

« Ils voudront probablement explorer un peu plus », a-t-elle déclaré.

Chèvres à emporter sera offert six samedis : 10 juin, 24 juin, 22 juillet, 29 juillet, 5 août et 12 août. Les séances auront lieu de 13 h à 13 h 45. Les frais d’inscription sont de 15 $ pour les résidents et 18 $ pour les non-résidents. L’inscription est obligatoire.

Primrose Farm est ouvert tous les jours et la visite de la ferme et de ses animaux est gratuite. C’est un endroit idéal pour une visite.

Consultez le calendrier sur la page Primrose Farm sur le site Web de St. Charles Park District pour en savoir plus sur les événements.

« Ça va être un été amusant », a déclaré Green.

Que ce soit pour marcher dans les sentiers ou pour pique-niquer et regarder les chevaux paître, la ferme offre un coin de campagne à seulement quelques minutes de l’agitation des routes achalandées.