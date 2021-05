Bousculade en Israël: les dirigeants religieux ont fait pression sur les organisateurs pour qu’ils ne limitent pas le nombre de participants au festival avant que 45 personnes ne soient écrasées à mort

Les dirigeants religieux ont fait pression sur les organisateurs pour qu’ils ne limitent pas le nombre de participants à un festival en Israël avant que 45 personnes ne soient écrasées à mort, selon des rapports choquants.

Des dizaines de personnes sont mortes lorsque des foules paniquées se sont enfoncées dans un minuscule tunnel du «piège de la mort» lors d’un festival juif très médiatisé jeudi soir.

Reuters

Des personnes tentant de s’échapper après l’effondrement de la tribune[/caption]

La pire catastrophe du pays en temps de paix s’est déroulée lors du festival surpeuplé de Lag B’Omer à Meron.

Maintenant, il a été suggéré que les chefs religieux fassent pression pour ne PAS limiter les nombres – car il est apparu que plus de 100 000 personnes se sont finalement présentées.

Des rapports avaient précédemment averti qu’un grand nombre de personnes représentait un «danger pour la vie humaine» et suggéraient que la capacité devrait être plafonnée à 15 000 personnes.

Des sources, cependant, ont déclaré aux journalistes de la Treizième chaîne israélienne que des ministres auraient demandé aux flics locaux de s’assurer qu’un grand nombre d’entre eux puissent entrer.

Cette décision visait à compenser l’annulation de l’événement de l’année dernière pendant la pandémie, le Times of Israel signalé.

Le chef du parti politique religieux Shas aurait écrit au ministre de la Sécurité publique Amir Ohana en disant: «quiconque veut venir [to Meron] devrait être autorisé à le faire. »

Il est allégué qu’Ohana a ensuite approuvé cette demande, de sorte qu’aucune limite n’a été imposée au nombre de participants.

Une source aurait déclaré: «C’est le plus grand rassemblement de masse en Israël. En aucun autre cas, la pression politique sur la police ne se rapproche du niveau de pression [brought forth] pour organiser l’événement Meron.

EPA

Des personnes en deuil ultra-orthodoxes assistent aux funérailles de l’un des Israéliens décédé[/caption]

AFP

Un homme pleure au cimetière de Segula à Petah Tikva lors des funérailles d’une victime[/caption]

AFP

Des familles dévastées ont enterré leurs proches avant le sabbat juif[/caption]

Des dizaines de milliers de personnes se sont finalement rassemblées sur le mont Meron pour le plus grand rassemblement organisé dans le pays depuis le début de l’épidémie de Covid.

Le chaos se serait produit lorsque les participants ont glissé sur une étroite passerelle métallique alors que des milliers de personnes tentaient de partir – provoquant l’écrasement mortel alors que les corps s’entassaient les uns dans les autres, blessant au moins 150, certains gravement.

Les premières funérailles ont maintenant eu lieu pour les victimes à la suite de la bousculade.

Des familles dévastées ont identifié leurs proches et les ont enterrés avant le sabbat juif qui a commencé vendredi soir.

Deux paires de jeunes frères figuraient parmi les personnes tuées dans la tragédie.

Yossef et Moshe Elhadad, âgés de 18 et 12 ans, du nord d’Israël, et Moshe et Joshua Englander, âgés de 14 et 9 ans, de Jéruselum ont tous été tués.

Yosef Amram et Eliezer Tzvi Yoza’af, 26 ans, d’Amérique, père de 11 enfants Shimon Matalon, 38 ans, et Shragee Gestetner, rabbin et chanteur de Montréal, ont également perdu la vie dans la bousculade.

AP

Des rapports tôt vendredi ont déclaré qu’au moins 45 personnes étaient décédées[/caption]

Alamy

Des objets personnels épars et des débris sont vus dans la passerelle où des personnes ont été écrasées[/caption]

Twitter

Les pèlerins sont photographiés en train de profiter du festival quelques instants avant la catastrophe[/caption]

Sa Majesté la reine Elizabeth a adressé un message de condoléances au pays, après avoir été «profondément attristée» par l’incident.

Elle a ajouté que ses pensées allaient aux familles de ceux qui ont perdu la vie.

La lettre de la reine, adressée au président du pays Reuven Rivlin, écrivait: «J’ai été profondément attristé par la nouvelle de la catastrophe du festival de Lag B’Omer à Meron, en Israël.

«Mes pensées vont à tous ceux qui ont été blessés, ainsi qu’aux amis et aux familles de ceux qui ont perdu la vie. Ils ont mes plus sincères condoléances. Elizabeth R. »

Une enquête policière précoce a révélé que le feuillet avait créé une «avalanche humaine», a rapporté Ynet News.

Des témoins ont affirmé que des flics avaient bloqué la sortie – et un chef de la police a admis que le tunnel était dangereux.

Un survivant nommé David a déclaré à Ynet: «Nos corps ont été emportés par eux-mêmes. Des gens ont été projetés en l’air, d’autres ont été écrasés au sol.

«Il y avait un gamin là-bas qui n’arrêtait pas de me pincer la jambe, se battant pour sa vie. Nous avons attendu d’être secourus pendant 15 à 20 minutes dans ce béguin fou et terrible. c’était horrible. »

Meir, qui a été blessé dans l’écrasement, a déclaré à Ynet depuis son lit d’hôpital: «C’était comme une éternité, les morts étaient tout autour de nous.

Eli Beer, le chef de l’organisation des services de secours de Hatzalah, a déclaré que de jeunes enfants faisaient partie des victimes.

«À ma grande tristesse, nous avons trouvé de petits enfants qui avaient été écrasés, nous avons essayé de les ressusciter et avons réussi dans quelques cas à les sauver», a-t-il dit.

«Nous devons nous réveiller, c’est choquant de voir le nombre de personnes autorisées à entrer.»

Seules 10 000 personnes étaient censées assister à l’événement, mais une foule de 100 000 personnes est venue.

Eli Pollack, le chef du service de secours d’urgence de United Hatzalah, a déclaré que la sortie étroite était un «piège mortel».

Des chaussures, des chapeaux, des poussettes, des verres brisés et des bouteilles d’eau ont été éparpillés sur le sol dans la passerelle, tandis que des balustrades métalliques ont été arrachées du sol.

Le témoin Zohar a déclaré avoir vu des victimes «perdre la couleur de leur visage».

«J’étais sous les gradins, j’ai essayé de monter vers tout le chaos quand j’ai entendu des coups au-dessus, des bruits sourds, des bruits sourds et des gens qui criaient ‘évadez-vous, évadez-vous, les gens meurent’ ‘, a-t-il dit.

«Les gens sont tombés d’en haut et se sont écrasés, ils se sont écrasés. les gens sont tombés, je n’oublierai jamais les bruits de claquement, les gens qui volent partout.

Reuters

Des dizaines de milliers de juifs orthodoxes étaient rassemblés sur la tombe d’un sage du IIe siècle[/caption]

AFP

Le personnel d’urgence aidant les gens après que des dizaines de personnes ont été tuées et d’autres blessées[/caption]

AFP

Plus de 100000 personnes rassemblées dans le festival[/caption]

Reuters

Les juifs ultra-orthodoxes chantent et dansent debout sur les tribunes lors de l’événement de Lag B’Omer[/caption]

Zohar a ajouté: «Nous sortions, tout coulait, tout à coup ça s’est arrêté.

«Tout le monde était pressé l’un contre l’autre et nous ne comprenions pas pourquoi. J’ai levé la tête et j’ai vu des policiers bloquer l’entrée, je leur ai crié ‘les gens sont en train de mourir ici’.

Une enquête a été lancée sur la possibilité que la négligence de la police ait provoqué la ruée.

Le commandant du district nord Shimon Lavi, qui a supervisé les dispositions de sécurité sur le site, a déclaré qu’il avait pris la responsabilité de la catastrophe.

«J’assume la responsabilité globale, pour le meilleur ou pour le pire, et je suis prêt pour toute enquête», a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la cause exacte n’était pas claire.

Des enquêteurs ont été envoyés à Meron pour recueillir des preuves.

Le procureur général Avichai Mandelblit a déclaré: «Il a été décidé que le département des enquêtes internes de la police examinera immédiatement s’il y a des soupçons de criminalité de la part de la police dans la tragédie de Meron.»

L’ambulancier paramédical Dov Maisel a décrit des scènes «chaotiques» alors que les sauveteurs s’efforçaient désespérément de sauver autant de vies qu’ils le pouvaient.

Il a déclaré à Good Morning Britain: «J’ai commencé à entendre des cris et des cris… et immédiatement toutes les équipes ont été alertées de la scène.

«C’est tellement troublant… de nombreux enfants et adolescents ont également été blessés et les familles se sont séparées, c’est le chaos.»

AP

Des rapports contradictoires placent le nombre de blessés entre 65 et 150[/caption]

AFP

Beaucoup ont été tués dans l’écrasement de l’horreur alors que des milliers de personnes ont assisté au premier festival depuis l’épidémie de covid[/caption]

Getty

Une poussette et d’autres articles laissés sur le sol[/caption]

Reuters

Les secouristes transportent un cadavre dans une ambulance sur le mont Meron[/caption]

M. Maisel a déclaré que les participants avaient été écrasés alors que des dizaines de milliers de personnes tentaient de se forcer à travers un passage étroit.

Il a déclaré: «C’est une très petite zone au sommet de la montagne, et des milliers et des milliers de personnes se sont déversées dans cette zone, plus que ce à quoi nous nous attendions.

«Il y avait un goulot d’étranglement où les gens étaient écrasés les uns à côté des autres alors qu’ils essayaient de se rendre à une sortie.

«Les gens ont crié derrière eux pour empêcher les gens de passer.»

Il a dit que la catastrophe lui avait rappelé les attaques terroristes.

«J’ai littéralement eu un flash-back sur il y a 20 ans, quand Israël a eu une vague de terreur lorsque des restaurants et des hôpitaux ont explosé, la scène était la même sinon pire», a-t-il dit.

«C’est la pire catastrophe de l’histoire israélienne d’un événement civil, c’est choquant pour tout le pays.»

Qu’est-ce que le festival Lag B’Omer? Le LAG B’Omer est une fête religieuse juive célébrée le 33e jour du décompte de l’Omer, qui a commencé le 28 mars et se termine le 16 mai. Le jour du mois hébreu d’Iya commémore le rabbin Shimon bar Yochai, qui vécut au deuxième siècle. Le jour marque où il a révélé les secrets de la Kabbale – une école de pensée dans le mysticisme juif – dans le Zohar, ou Livre de la Splendeur. Le festival comprend l’allumage de feux de joie, les pèlerinages au tombeau du bar Yochai à Meron et les coutumes au tombeau. Une autre tradition qui en fait un jour de célébration est l’anniversaire de la peste qui a tué les 24 000 disciples du grand érudit juif Rabbi Akiva, qui prend fin vers 100 après JC.

M. Maisel a déclaré que 400 ambulanciers avaient répondu à l’écrasement.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a qualifié la tragédie de «grave désastre».

Le porte-parole du MDA, Zaki Heller, a déclaré à Ynet News que les décès avaient été causés par une grave surpopulation.

Le rassemblement de masse a eu lieu sur la tombe d’un sage du IIe siècle pour les commémorations annuelles lorsque la structure s’est effondrée.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont montré des scènes chaotiques alors que des hommes ultra-orthodoxes grimpaient à travers les fentes des feuilles de tôle ondulée déchirée pour échapper à l’écrasement, alors que la police et les ambulanciers tentaient d’atteindre les blessés.

Les rapports initiaux indiquaient qu’un stand s’était effondré lors de l’un des concerts – cependant, les services de secours ont déclaré que la tragédie avait été causée par un écrasement et une surpopulation.

La catastrophe est l’une des pires tragédies en temps de paix de l’histoire d’Israël, égalant le nombre de morts causés par l’incendie de forêt du Mont Carmel en 2010.

Reuters

Les fidèles juifs chantent et dansent debout sur les tribunes lors de l’événement Lag B’Omer à Mount Meron, dans le nord d’Israël[/caption]

AFP

Des gens ont été vus en train de célébrer Lag BaOmer avant la catastrophe de ce soir[/caption]

AFP

Beaucoup ont été mis en garde contre un rassemblement au festival des feux de joie en raison des craintes de Covid[/caption]

AFP

Un homme blessé s’entretient avec le ministre israélien de la Santé Yuli Edelstein[/caption]

Tsahal, qui a envoyé ses 669 équipes de secours sur le site, a déclaré qu’un toit s’était effondré lors du festival.

Un pèlerin du festival a déclaré à une chaîne d’information locale: «Nous pensions qu’il y avait peut-être un [bomb] alerte sur un colis suspect.

«Personne n’imaginait que cela pouvait arriver ici. La joie est devenue le deuil, une grande lumière est devenue une obscurité profonde.

Le Premier ministre Netanyahu a déclaré: «Tout le monde prie pour le rétablissement des blessés.»

Zaki Heller a déclaré qu’en raison de la surpopulation, il a fallu un certain temps pour aider les personnes qui avaient été piégées.

AFP

Des centaines de personnes ont été écrasées alors que les participants tentaient de s’empiler de l’événement[/caption]

AFP

La bousculade s’est produite dans cette allée étroite[/caption]

Reuters

L’effondrement s’est produit juste après minuit[/caption]

«Les équipes de secours ont été appelées à l’un des concerts près de la tombe de Bar Yochai, où il y a eu un terrible coup de cœur près d’un bâtiment. Il y en avait des dizaines pris au piège sur un stand à proximité et il a fallu du temps pour les évacuer », a déclaré Heller.

D’autres vidéos de la scène ont montré que les secouristes tentaient de mettre en place un hôpital de campagne – et des dizaines d’ambulances essayaient de naviguer à travers les foules immenses.

Les rapports indiquent qu’environ 100000 personnes ont peut-être assisté aux événements de la nuit, bien que les responsables de la santé aient averti que les gens ne devraient pas se rassembler en grande foule alors même que les cas de Covid chutaient à travers Israël.





Environ 5000 policiers ont été déployés pour sécuriser l’événement, les flics exhortant les pèlerins à éviter les incidents pendant la fête lorsque des feux de joie sont allumés.

Le pays a vu les cas de Covid chuter depuis le lancement de l’une des campagnes de vaccination les plus réussies au monde à la fin de l’année dernière.

La tombe est également considérée comme l’un des sites les plus sacrés du monde juif et c’est un lieu de pèlerinage annuel.