Bousculade en Israël – Deux paires de jeunes frères parmi 45 victimes piétinées à mort lors d’une fête juive alors que les funérailles commencent

DEUX paires de jeunes frères font partie des 45 tués dans la ruée dévastatrice du festival Lag B’Omer alors que des foules paniquées entonnaient dans un minuscule tunnel du «piège mortel».

La catastrophe s’est déroulée à Meron, en Israël, peu après minuit, alors que les fidèles juifs étaient à bout de souffle et que d’autres étaient écrasés à mort.

Joshua Englander, neuf ans, a été tué dans la bousculade

Moshe Englander, 14 ans, a également perdu la vie dans la catastrophe

La surpopulation lors de l'événement a entraîné des problèmes avec les efforts de sauvetage

Alors que les survivants racontent les scènes horribles, les noms de deux paires de jeunes frères décédés dans l’incident ont été révélés.

Yossef et Moshe Elhadad, âgés de 18 et 12 ans, du nord d’Israël, et Moshe et Joshua Englander, âgés de 14 et 9 ans, de Jéruselum ont tous été tués.

Yosef Amram et Eliezer Tzvi Yoza’af, 26 ans, d’Amérique, père de 11 enfants Shimon Matalon, 38 ans, et Shraga Gestetner, rabbin et chanteur de Montréal, ont également perdu la vie dans la bousculade.

Le rabbin Elizer Goldberg, 37 ans, père de quatre enfants, est également décédé lors de l’incident d’horreur, ainsi que Menahem Zeckbach, dont la femme est enceinte de leur deuxième enfant, et Moshe Ben Shalom, 20 ans.

Conformément à la tradition orthodoxe, les funérailles ont déjà commencé pour les victimes.

Plus de 100 000 personnes se sont rassemblées sur le mont Meron pour le plus grand rassemblement organisé dans le pays depuis le début de l’épidémie de Covid.

Un homme pleure alors que les funérailles commencent pour les victimes de la bousculade

Plus de 100000 personnes rassemblées dans le festival

Au moins 45 personnes ont été tuées dans la catastrophe et des dizaines d'autres ont été blessées

Les survivants ont raconté les scènes horribles de la fête religieuse, le chaos s’ensuivant lorsque les participants ont glissé sur une étroite passerelle métallique alors que des milliers de personnes tentaient de partir – provoquant l’écrasement mortel alors que les corps s’entassaient les uns dans les autres, blessant au moins 150 personnes.

Un survivant qui a été transporté à l’hôpital a déclaré au radiodiffuseur public Kan qu’il était resté allongé sur quelqu’un qui ne respirait pas.

Il a dit: « Il y avait des cris, le chaos. J’ai vu des enfants en dessous de moi. La seule chose qui me passait par la tête était que je ne voulais pas que mon enfant soit orphelin. »

Un autre survivant nommé David a déclaré à Ynet: « Nos corps ont été emportés par eux-mêmes. Des gens ont été jetés en l’air, d’autres ont été écrasés au sol.

À mon grand regret, nous avons retrouvé des petits enfants qui avaient été écrasés, nous avons essayé de les ressusciter et avons réussi dans quelques cas à les sauver Bière Eli

«Il y avait un gamin là-bas qui n’arrêtait pas de me pincer la jambe, se battant pour sa vie. Nous avons attendu d’être secourus pendant 15 à 20 minutes dans ce béguin fou et terrible. c’était horrible. »

Un autre pèlerin a déclaré que les participants étaient poussés et tirés.

« Au bout de 20 minutes, je pense que les gens ont commencé à étouffer, donc ils voulaient sortir, mais personne n’a pu sortir », a-t-il déclaré.

Il y avait des gens sous moi qui ne respiraient plus. Il y avait des cris horribles de « je ne peux pas respirer ». «

Une enquête policière précoce a révélé que le feuillet avait créé une « avalanche humaine », a rapporté Ynet News.

Conformément à la tradition orthodoxe, les funérailles ont déjà commencé pour les victimes

Le personnel d'urgence aidant les gens après que des dizaines de personnes ont été tuées et d'autres blessées

Des dizaines de personnes ont été blessées

Beaucoup ont été tués dans l'écrasement de l'horreur alors que des milliers de personnes ont assisté au premier festival depuis l'épidémie de Covid

Des témoins ont affirmé que des flics avaient bloqué la sortie – et un chef de la police a admis que le tunnel était dangereux.

Eli Beer, le chef de l’organisation des services de secours de Hatzalah, a déclaré que de jeunes enfants faisaient partie des victimes.

«À ma grande tristesse, nous avons trouvé de petits enfants qui avaient été écrasés, nous avons essayé de les ressusciter et avons réussi dans quelques cas à les sauver», a-t-il dit.

«Nous devons nous réveiller, c’est choquant de voir le nombre de personnes autorisées à entrer.»

Seules 10 000 personnes étaient censées assister à l’événement, mais une foule de 100 000 personnes est venue.

Des chaussures, des chapeaux, des poussettes, des verres brisés et des bouteilles d’eau ont été éparpillés sur le sol dans la passerelle, tandis que des balustrades métalliques ont été arrachées du sol.

Cela vient comme…

Des survivants affirment que la police « bloquait » les sorties pendant l’horreur de l’écrasement

Des témoins oculaires ont déclaré avoir vu des enfants être écrasés à mort pendant le chaos

Des fidèles affirment que des foules glissant sur une passerelle ont commencé le béguin pour la mort

Une enquête est lancée sur la conduite des flics pendant le chaos

Seuls 10000 étaient censés y assister, mais il y avait une foule de 100000

Une enquête a été lancée sur la possibilité que la négligence de la police ait provoqué la ruée.

Le commandant du district nord Shimon Lavi, qui a supervisé les dispositions de sécurité sur le site, a déclaré vendredi matin qu’il avait pris la responsabilité de la catastrophe.

«J’assume la responsabilité globale, pour le meilleur ou pour le pire, et je suis prêt pour toute enquête», a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la cause précise de la catastrophe n’était pas claire.

Des enquêteurs ont été envoyés à Meron pour recueillir des preuves.

Une poussette et d'autres articles laissés sur le sol

15 Crédit: Reuters

Qu’est-ce que le festival Lag B’Omer? Le LAG B’Omer est une fête religieuse juive célébrée le 33e jour du décompte de l’Omer, qui a commencé le 28 mars et se termine le 16 mai. Le jour du mois hébreu d’Iya commémore le rabbin Shimon bar Yochai, qui vécut au deuxième siècle. Le jour marque où il a révélé les secrets de la Kabbale – une école de pensée dans le mysticisme juif – dans le Zohar, ou Livre de la Splendeur. Le festival comprend l’allumage de feux de joie, les pèlerinages au tombeau du bar Yochai à Meron et les coutumes au tombeau. Une autre tradition qui en fait un jour de célébration est l’anniversaire de la peste qui a tué les 24 000 disciples du grand érudit juif Rabbi Akiva, qui prend fin vers 100 après JC.

Le procureur général Avichai Mandelblit a déclaré: «Il a été décidé que le département des enquêtes internes de la police examinera immédiatement s’il y a des soupçons de criminalité de la part de la police dans la tragédie de Meron.»

L’ambulancier paramédical Dov Maisel a décrit des scènes «chaotiques» alors que les sauveteurs s’efforçaient désespérément de sauver autant de vies qu’ils le pouvaient.

Il a déclaré à Good Morning Britain: «J’ai commencé à entendre des cris et des cris … et immédiatement toutes les équipes ont été alertées de la scène.

« C’est tellement troublant … de nombreux enfants et adolescents ont également été blessés et les familles se sont séparées, c’est le chaos. »

M. Maisel a déclaré que les participants avaient été écrasés alors que des dizaines de milliers de personnes tentaient de se forcer à travers un passage étroit.

Il a été décidé que le service des enquêtes internes de la police examinera immédiatement s’il y a des soupçons de criminalité de la part de la police dans la tragédie de Meron. Procureur général Avichai Mandelblit

Il a déclaré: «C’est une très petite zone au sommet de la montagne, et des milliers et des milliers de personnes se sont déversées dans cette zone, plus que prévu.

«Il y avait un goulot d’étranglement où les gens étaient écrasés les uns à côté des autres alors qu’ils essayaient de se rendre à une sortie.

« Les gens ont crié derrière eux pour empêcher les gens de passer. »

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a qualifié la tragédie de « grave désastre ».

Le porte-parole du MDA, Zaki Heller, a déclaré à Ynet News que les décès avaient été causés par une grave surpopulation.

Le rassemblement de masse a eu lieu sur la tombe d’un sage du IIe siècle pour les commémorations annuelles lorsque la structure s’est effondrée.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux ont montré des scènes chaotiques alors que des hommes ultra-orthodoxes grimpaient à travers les fentes des feuilles de tôle ondulée déchirée pour échapper à l’écrasement, alors que la police et les ambulanciers tentaient d’atteindre les blessés.

La catastrophe est l’une des pires tragédies en temps de paix de l’histoire d’Israël, égalant le nombre de morts causés par l’incendie de forêt du Mont Carmel en 2010.

La bousculade s'est produite dans cette allée étroite