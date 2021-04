«Notre ambassade et notre département d’État fourniront tout le soutien nécessaire à tous les citoyens américains et aux membres de leur famille touchés par ce triste événement», a déclaré le président Biden dans un communiqué. «Les peuples des États-Unis et d’Israël sont liés par nos familles, nos croyances et nos histoires, et nous nous tiendrons aux côtés de nos amis.»