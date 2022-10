Bousculade en Corée du Sud : ce que nous savons jusqu’à présent de l’écrasement de la foule qui a fait des dizaines de morts | Nouvelles du monde

Des dizaines de personnes, pour la plupart des jeunes, ont été tuées dans un écrasement de foule lors des festivités d’Halloween à Séoul, la capitale de la Corée du Sud – avec plus de 1 700 secouristes déployés sur les lieux.

Les fonctionnaires disent la bousculade a eu lieu après qu’une grande foule s’est avancée dans une rue étroite pendant les festivités.

Ici, Sky News examine comment et ce qui a pu causer la tragédie – qui est présentée comme l’une des plus grandes catastrophes jamais survenues en Corée du Sud.

Qu’est-il arrivé?

Au moins 146 personnes ont été tuées et 150 autres blessées après la bousculade à Séoul samedi soir, selon les pompiers locaux.

Les victimes ont été écrasées par une foule nombreuse qui avançait dans une ruelle étroite du quartier Itaewon de la capitale sud-coréenne, un important quartier de loisirs et de vie nocturne de la capitale.

Choi Seong-beom, chef des pompiers de Yongsan à Séoul, a déclaré que le nombre de morts pourrait augmenter et qu’un nombre indéterminé de blessés étaient dans un état critique – avec au moins 50 personnes traitées pour un arrêt cardiaque.

“Un certain nombre de personnes sont tombées lors d’un festival d’Halloween, et nous avons un grand nombre de victimes”, a déclaré M. Choi.

Il a déclaré que les corps étaient emmenés dans des hôpitaux ou dans un gymnase, où les membres de la famille endeuillée pourraient les identifier.

Il a ajouté que la plupart des morts et des blessés sont des femmes dans la vingtaine et que beaucoup d’entre elles ont été tuées près d’une boîte de nuit.

Certains témoins ont déclaré que la foule était devenue de plus en plus indisciplinée et agitée au fil de la soirée. L’incident s’est produit vers 22h20 (13h20 GMT).

Beaucoup ont décrit des scènes chaotiques quelques instants avant le coup de foudre, avec des policiers présents lors de l’événement en prévision d’avoir du mal à garder le contrôle de la foule.

Tout le personnel d’urgence disponible de Séoul a été déployé sur les lieux de la bousculade



Qu’est-ce qui a causé la bousculade ?

On ne sait pas ce qui a provoqué l’afflux de foule, bien que certains médias locaux aient déclaré qu’un grand nombre de personnes s’étaient précipitées dans la région après avoir entendu qu’une célébrité non identifiée s’y était rendue.

Des témoins ont déclaré que les gens avaient envahi l’étroite ruelle en descente près de l’hôtel Hamilton à Itaewon.

Un témoin, dans la vingtaine, a déclaré à l’agence de presse Yonhap : “Alors que les gens à l’avant tombaient, ceux à l’arrière étaient écrasés.”

Des images publiées en ligne montraient des centaines de personnes entassées dans l’allée étroite et en pente, écrasées et immobiles alors que les responsables des urgences et la police tentaient de les libérer.

Des foules immenses lors des festivités à Séoul



M. Choi, le chef des pompiers du district de Yongsan, a déclaré que tous les décès étaient probablement dus à l’écrasement dans l’unique ruelle étroite.

D’autres images montraient des scènes chaotiques de pompiers et de citoyens traitant des dizaines de personnes qui semblaient inconscientes.

La police enquêtera également pour savoir si les bars et les clubs de la région respectaient les règles de sécurité, ont rapporté les médias.

Ce que disent les témoins

Moon Ju-young, 21 ans, a déclaré qu’il y avait des signes évidents de troubles dans les ruelles avant l’incident.

“Il y avait au moins 10 fois plus de monde que d’habitude”, a-t-il déclaré à l’agence de presse Reuters.

Un survivant nommé Kim a déclaré au journal Hankyoreh basé à Séoul que les gens sont tombés et se sont renversés les uns sur les autres “comme des dominos” après avoir été poussés par d’autres dans la rue étroite.

Kim a dit que certaines personnes ont crié: “Aidez-moi!”

D’autres étaient essoufflés.

Kim a décrit avoir été piétiné par d’autres personnes pendant environ une heure et demie avant d’être secouru.

Les responsables disent que le nombre de morts pourrait augmenter



Un autre survivant, nommé Lee Chang-kyu, a déclaré au journal qu’il avait vu cinq ou six hommes commencer à en pousser d’autres avant qu’un ou deux ne commencent à tomber au début de la bousculade.

Dans une interview accordée à la chaîne d’information YTN, Hwang Min-hyeok, un visiteur d’Itaewon, a déclaré qu’il était choquant de voir des rangées de corps allongés dans l’allée près de l’hôtel Hamilton.

Il a déclaré que les secouristes étaient initialement débordés, laissant les piétons lutter pour administrer la RCR aux blessés allongés dans les rues.

Les gens pleuraient à côté des corps, a-t-il ajouté.

La bousculade a eu lieu pendant les festivités d’Halloween à Itaewon, Séoul



Réponse d’urgence

Tout le personnel des services d’urgence disponible à Séoul a été déployé dans les rues pour soigner les blessés à la suite de la bousculade.

L’Agence nationale des pompiers indique que plus de 1 700 personnes de toute la Corée du Sud ont été envoyées, dont 520 pompiers, 1 100 policiers et 70 employés du gouvernement.

Foules post-pandémiques

Itaewon est populaire auprès des jeunes qui affluent dans ses bars et restaurants – donc après trois ans de restrictions COVID, beaucoup étaient impatients de vivre ensemble leurs premières festivités d’Halloween.

Les couvre-feux dans les bars et restaurants et une limite de 10 personnes pour les rassemblements privés ont été levés en avril, et un mandat de masque extérieur a été abandonné en mai.

Selon certaines estimations, il y avait environ 100 000 personnes à l’événement de samedi soir.

“Vous verriez de grandes foules à Noël et des feux d’artifice … mais c’était plusieurs fois plus grand que tout cela”, a déclaré Park Jung-hoon, 21 ans, à Reuters depuis les lieux.