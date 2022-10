Bousculade du football en Indonésie: 32 enfants parmi les morts alors que le nombre de morts augmente | Nouvelles du monde

Le nombre d’enfants morts dans une bousculade lors d’un match de football en Indonésie est passé à 32.

Au moins 125 personnes ont été tuées dans la bousculade samedi après le match entre Arema FC et Persebaya Surabaya dans la ville de Malang.

Les familles et les amis de certains des morts ont commencé à pleurer les victimes alors que leurs corps étaient ramenés chez eux.

Seuls les supporters de l’équipe locale, l’ Arema FC , ont été autorisés à assister au match après que les organisateurs aient interdit la visite des supporters en raison de l’histoire de la violence liée au football en Indonésie.

Le président Joko Widodo a ordonné une enquête sur les procédures de sécurité, et le président de l’instance dirigeante mondiale de la FIFA, Gianni Infantino, a qualifié la mort de “jour sombre pour tous les acteurs du football et de tragédie incompréhensible”.

La police a déclaré que 323 personnes avaient été blessées dans l’écrasement, dont certaines sont toujours dans un état critique.

Des témoins ont décrit des supporters inondant le terrain après la défaite d’Arema 3-2 contre Persebaya, mettant fin à 23 ans d’invincibilité à domicile contre leurs rivaux.

Certains des 42 000 supporters d’Arema ont lancé des bouteilles et d’autres missiles sur des joueurs et des officiels et au moins cinq véhicules de police ont été renversés et incendiés à l’extérieur du stade.

La police anti-émeute essayant d’arrêter la violence a tiré des gaz lacrymogènes dans le stade, déclenchant la panique dans la foule et provoquant l’écrasement alors qu’ils se précipitaient vers les sorties.

La plupart des 125 personnes décédées ont été piétinées ou asphyxiées.

Image:

Les joueurs et officiels de l’Arema FC prient pour les victimes



Le chef de la police Listyo Sigit Prabowo a déclaré lors d’une conférence de presse : “Je m’assure que l’enquête sur cette affaire sera menée de manière approfondie et sérieuse”.

Le président Widodo a ordonné une suspension de la première ligue indonésienne jusqu’à ce que la sécurité soit réévaluée et que la sécurité soit renforcée.

L’association nationale de football a également interdit à Arema d’organiser des matchs pour le reste de la saison.

Le groupe de défense des droits humains Amnesty International a exhorté le gouvernement indonésien à enquêter sur l’utilisation de gaz lacrymogène dans le stade et à veiller à ce que les personnes reconnues coupables d’infraction soient jugées en audience publique.

La police interroge toujours des témoins et analyse les images de 32 caméras de sécurité à l’intérieur et à l’extérieur du stade et de neuf téléphones portables appartenant aux victimes, dans le cadre de l’enquête visant à identifier les suspects.

Les 18 agents responsables des tirs de gaz lacrymogènes ainsi que les responsables de la sécurité font également l’objet d’une enquête.

La FIFA, qui n’a aucun contrôle sur les matchs nationaux, a précédemment déconseillé l’utilisation de gaz lacrymogène dans les stades.

Le hooliganisme sévit dans le football indonésien, le fanatisme se transformant souvent en violence.

Avant la bousculade de samedi, 78 personnes sont mortes dans des incidents liés au jeu au cours des 28 dernières années, selon les données du chien de garde indonésien Save Our Soccer.